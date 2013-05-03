港报社评：独立委员会查廉署，关键在公正--经济日报5月3日

港府昨成立独立委员会，检讨前廉政专员汤显明失当风波。港府破格查廉署并非无理，惟廉署角色素来敏感，此举已惹不少揣测，可预见调查过程亦将遇流言蜚语，委员会更须秉持严谨公正，释除外界疑虑，重新擦亮廉署招牌。

虽有意见指，立法会已召开帐委会调查，廉署亦正自查，港府毋须急于另组独立委员会。惟帐委会仅能调查审计署提出的个别指控，外界指控汤显明的其他操守问题，帐委会权力恐有不逮，而廉署自查亦被指欠公信力，且公众要求严查事件的呼声愈来愈高，港府做法不能说无理。

其一，若由其他独立人士调查廉署，难确保不会与廉署的案件调查工作有冲突，目前这个检讨委员会的成员则一直肩负监察廉署日常工作，较能确保他们与廉署间不存冲突，没有潜在利益矛盾的疑虑。

其二，公众对廉署的独立性极关注，若政府空降其他人士查廉署，恐惹来外力插手廉署的质疑，横生更多不必要猜测。港府昨委任的成员，本来就是廉署工作的监督者，故不存在外力介入廉署的问题，且他们亦熟悉廉署架构与运作，有助加快调查进度。

委员会须以最严格的标准，严守程序，确保调查公平公正。若发现制度有漏洞，要竭力堵塞；若是个别人士有亏操守法规，要严肃处理，不枉不纵，并向公众清楚交代结果。如此才能彰显委员会公信，挽回公众对廉署的信任。 (A10)