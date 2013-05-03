港报社评：欧美齐齐放水，流动性续泛滥--信报5月3日

继美国联储局宣布维持基准利率于0至0.25厘水平、购债规模不变，并根据经济前景变化，来增加或减少资产购债规模后，欧洲央行昨天宣布减息四分一厘至0.5%。欧美双双“放水”，加上日本货币量宽，全球流动性泛滥之势难以抑止，国际资本急遽流动对新兴经济体的冲击风险亦无可避免加大。

联储局今回的议息声明，字里行间明显增加了对财政政策变化的忧虑；加上第二季度美国复苏动力显着回落，经济下行风险升温，显示联储局要踏出缩减购债规模一步，条件迄今远未成熟。

面对削减财政开支抑制经济扩张压力，联储局决定因应形势变化去调节资产购买数量。与之前会议曾暗示考虑酝酿“退市”讨论作比较，今回白纸黑字表明不排除增加购债规模，的确反映“财政政策限制经济发展”风险有上升之虞。

美国经济增长之势，在首季度末段已显得力不从心。如今欧美经济可谓各有隐忧。美国经济扩张，目前几乎倚靠房地产复苏独力拉动，令联邦公开市场委员会今年内也难言“退市”。

欧洲央行减息四分一厘，此举为市场预期之中。意大利和西班牙等国家的企业借贷利率仍显着高于德国，弱化货币政策传导机制的效力，也令刺激经济的效果打上折扣。欧罗区内制造业萎缩，不排除出现“通缩”之患，中长期发展前景不容乐观。

照目前形势看，欧美央行在相对一段长时间内仍然需要维持大规模的货币量化宽松，以支撑经济成长。欧美双双大规模“放水”，令全球流动性泛滥之势欲罢不能。

据国基金上月《全球金融稳定报告》发出的警告，发达经济体长期实行宽松政策的副作用，包括过多资本流入新兴市场经济体，增加当地企业的债务和外汇风险暴露，也增加金融资产对全球利率一旦回升的脆弱性和敏感性，这些货币量宽的溢出效应负面影响，在欧美日等发达经济体非常规宽松政策下，风险如今更显得有增无减。 (A02)