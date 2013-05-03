港报社评：支持赈灾与否，先让议案表--星岛日报5月3日

立法会辩论财政预算案，经过连日“拉布”后，昨日宣告流会；不过，拉布未有因此暂停，今日就四川雅安发生大地震，特区政府建议拨款一亿元赈灾，极有可能再出现拖拉情况。由于震灾已持续多日，香港无论是否捐赠内地，最重要是尽早为议案进行表决，以免出现急事慢行，劳而少功的结果。

香港捐款内地遇上不愉快经验，加上其他种种负面消息，令到拨款一亿元赈灾，变成并非全无争议。是否捐钱赈灾，论据已相当清晰，是否支持方案，主要涉及价值判断，人人意见都未必一样，有人认为捐钱虽然不是十全十美的做法，但就算帮到一点都值得做；有人认为坚持原则拒捐，产生的社会影响更大、更有意义。在这个情形下，让议案有机会作出表决，是体现民主的公平做法。

有人或者认为，建制派在议会占大多数，假如让议案表决，相信必然通过。这个推想符合逻辑，不过，作为选举产生的议员，投票决定若然不符民意或支持者意愿，议员将有可能付出政治代价，包括面对选票惩罚。相反，假如以拉布拖延表决，等如禁制代议士表态的权利，做法有欠公允。

雅安赈灾是一次性行动，不会像重要政策有持久影响，同时有时间上的逼切考虑，无论议员是否支持拨款，至少应该让议案付诸表决，令赈灾方案早日知道结果，当局也应为议案受阻做好两手准备。拨款议案早日了断，不但对内地政府和灾民负责，同时避免政府其他政事受到阻延。 (A06)