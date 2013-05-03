更新版-路透基点：阿里巴巴与九家银行签署80亿美元贷款--RLPC

(新增贷款规模细节)

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士，阿里巴巴于4月30日同九家安排行签署80亿美元贷款。

这九家银行包括：澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。其中花旗集团、瑞士信贷、汇丰、摩根大通和摩根士丹利是3月底时第一批进入交易名单的银行。

消息人士称，这九家银行预计会平均包销这项80亿美元融资。该贷款将分成三部分：25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。一位消息人士说，预计未来一或两周将展开筹组银团联贷，参与银团的银行将获得费用。

据另一位消息人士称，15亿美元循环信贷将不采取银团贷款方式。银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。

混合贷款的平均年限不到四年。银团联贷工作将于6月中旬结束。

一如早前报导，贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。

一些消息来源曾表示，阿里巴巴透过本次贷款新增的40亿美元，可能用于执行去年5月与雅虎达成的71亿美元买回股票协议。这宗买回股票案已于去年结束，但可能还有一些遗留的责任需要融通支援。

如同早前报导所称，阿里巴巴和雅虎2012年5月21日达成的股票回购协议涉资71亿美元，包括63亿美元现金，以及阿里巴巴向雅虎新发行的8亿美元优先股。

阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔由八家银行在7月签约的四年期10亿美元贷款，加上6月时签约的另外三笔各10亿美元贷款。7月贷款的八家签约银行包括：澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利。

其他三笔在6月签约的贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。

19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。

这19家银行包括六家原始牵头行兼簿记行(MLAB)--澳新银行、瑞士信贷、星展、德意志、汇丰、瑞穗。四家后加入的MLAB为：巴克莱、花旗集团、Intesa Sanpaolo、摩根士丹利；其他九家牵头行分别是：东亚银行、国泰世华、中华开发工业银行、中国信托商银、ING Bank、兆丰国际商银、Natixis、台北富邦商业银行、台新银行。