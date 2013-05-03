港报财经评论：无谓与央行对着干--信报5月3日

无谓与央行对着干/ 习广思

全球股市展现抗跌力，对负面消息近乎免疫。中国官方PMI数据再次确认经济复苏动力减弱，但无论是中国内地A股或港股，调整幅度轻微。其实经济数据不理想，不是中国独有，欧美亦一样，但美股高位欲调不调，意大利债息续见新低，支撑欧洲股市再升。究竟股市抗跌力来自什么？股市拥有抗跌力，或建基于以下猜想。猜想一，欧美股市炒央行减息，欧洲央行宣布减息四分一厘，至0.5厘，欧股回升，其实炒减息上周已开始。猜想二，中港股市坏消息出尽，股市已不愿跌。猜想三，中国内地股市很弱，但市场憧憬中国政府救市。猜想四，从资产配置角度看，债市继续寻顶未完，资金流出商品后，炒家及资金转投股市。大摩分析员Gerard Minack对股市展现抗跌力不感到奇怪，原因包括：1.过去几年股市在第二季急跌，都是因为一些系统性压力，例如欧债涉及整个金融系统，但如今负面因素是市场纯粹对宏观数据失望。

更重要是，2.市场有一个很强烈的共识，是经济疲弱仅属短暂，经济在下半年将会改善。3.愈来愈多人认为，如果经济继续疲弱，将会有更多刺激政策出台，例如欧央行进一步推出宽松政策。4.政府再实行财政紧缩政策的机会减低。说穿了，市场的抗跌力来自与各国政府的一场博弈，对不断放水的种种憧憬。踏入5月份，港股是升是跌？这里讲的升与跌都是指恒指，炒作个别板块及个股是近期明显现象，反映资金集中追买中小型股，升势可以很惊人。然而，蓝筹指数股沦为指数上落拉锯的棋子，成为大户配合衍生工具买卖的棋子，短期要大突破，或需要再等多一段日子。

早前提及政策、经济及资金流对港股均无一利，但情况自4月底开始有转变，市场对政策有憧憬，股市对数据反应减弱。彭博报道指，在美国上市的中国ETF扭转劣势，资金重新流入。美股与中资股差距拉得愈阔，美股回调的话，资金有机会流回落后中资股。恒指4月底有一轮挟仓反弹，成交未能配合，短期或回调。昨日中国内地PMI数据低于预期，数据仍发挥影响力，中国内地A股复市走弱，拖累恒指开市回吐至22,552点，及后跌幅收窄，收报22,668点，下跌68点。大市成交额只有562亿港元，沽空比率11.2%。空军遇敌几日后，似乎未愿服输。上周中资金融股平淡仓带动指数反弹，昨日顺理成章回吐，带动指数回落，留意中港地产股回稳，汇控 逆市回稳。(B03)

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澳元关键位在1.02/ 苏子

中国刚公布的4月PMI数据再次较市场预期差，反映中国制造业正面临海外需求下跌等问题，数据拖累昨天澳元兑美元一度低见1.0218水平，此低位刚好为上月23日所造的低位，亦与3月11日的1.02低位支持相若。由于中国经济复苏乏力，经济进一步下滑的可能性正在上升，理论上会为澳元兑美元带来压力，故汇价短期内进一步跌破1.02关口，继续往下寻底的可能性应较高；因此，若昨晚澳元兑美元已见承接日间的弱势跌至1.02支持以下波动及收市，则后市澳元兑美元便会十分正路地继续下跌并朝着3月4日的1.0113低位迈进。相反，若昨晚澳元兑美元一直未见继续破关而下之余，反而因为美元整体走势表现疲不能兴而止跌回升，并在日线图呈现近似锤头的利好形态，那便要小心市况有变，暂不宜对澳元兑美元看得太淡了，并且要小心澳元兑美元因为再次在1.02支持关口附近获得支持后，稍后可以完全收复近两天的失地，再次挑战50天SMA阻力。

留意澳元兑美元的1.02支持与20周保历加通道的1.0193底部支持相若，而周线保历加通道自去年12月至今便一直处于横行发展，反映过去数月澳元兑美元只是以上落市的形式运行，并无明显趋势，因此，在澳元兑美元正式跌破1.02支持前，投资者仍可继续采取上落市的策略交易澳元兑美元。

美元兑日圆连日来虽然在97关口附近获得强劲承接，但自97支持关口的反弹却又欠缺动力，暂时陷入窄幅上落的局格；至于欧罗兑日圆自上月中旬开始，在日线图上正呈现一个敏感三角形的待变形态，这反映日圆的走势经过早前的单边跌市后，目前已进入暴风雨前夕，稍后日圆一旦再展一个新的趋势市，小心会是不跌反升。欧罗兑日圆若顺利跌破127支持，预料日圆升势将一触即发。(B08)