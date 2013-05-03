《中国报摘》--其他报纸重要消息5月3日

**上海证券报**

--据悉中国有关推进城镇化工作的时间表已经确定，预计在今年年中和年底将分别有重头政策出台。这对于推进新型城镇化将起到指导作用。

--国家外汇管理局发布外债登记管理办法相关通知，简化行政审批程序，防范外债风险。通知自2013年5月13日起实施。

--中信信托一款集合信托计划的相关土地使用权抵押物，今日在山东省高级人民法院第三次司法拍卖，拍卖参考价7.89亿元人民币。2012年房地产信托的兑付规模为1,301亿元，行业兑付压力增大。

--上海证券交易所正在试点将大宗交易形式转为电子化交易，大宗交易市场有望全面电子化。

--三峡水利 公告称，股东中国节能39.6亿元收购股东新华水利发电55%股权事宜未获国资委同意。中国节能曲线控股三峡水利计划流产。

**证券时报**

--华泰证券因被认为资管业务存在变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围等问题，而被江苏证监局要求限期整改。

**每日经济新闻**

--中国央行副行长刘士余日前在媒体刊登文章指出，如果5家大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例的话，2014年将首次出现资本缺口405亿元。

**人民日报**

--人力资源社会保障部等4部门近日发布通知明确，扩大企业年金基金投资范围，增加商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货。到2012年底，中国企业年金积累基金规模4,821亿元。（完）