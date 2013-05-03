港报财经评论：燃气股势强，中线续可捧--经济日报5月3日

燃气股势强，中线续可捧/ 林瑞芬

5月市首天，港股交投只有562亿港元，乏大方向启示，仍处反覆上落格局。弱势反弹之后，恒指昨收报22,668，回调68点，暂未有显着沽压，5月开头算有好开始。美国议息结果一如所料，维持刺激计划买债券，但首提收水信息，为未来收水铺路。虽说如此，但客观环境下，欧、中经济动力弱，美国年内未有足够条件收水，预算今年内量宽环境未变，对全球股市有一定支持。最大可能有秩序收水，据摩根大通首席经济学家Feroli估算，收水第一步美联储可能会将购债削减至每个月500亿至600亿美元，第二步再削减至300亿美元，再来才停止购债。然而，联储局的有的放矢，收水信息一出，必成未来股市之杂音，跌的理由藉可能收水，升又会藉未有收水期。标普500指数形态似做小双顶，暂受制1,600，回调不宜有失1,550。

回说港股5月新开始，微观燃气股续呈强势，中裕燃气 、新海能源 及中国燃气 等涨4.7%至7.7%不等。讲实力，从中国燃气今年3月纳入富时中国指数、富时香港指数及富时香港除H股指数成分股，足见实力。按走势图示，10、20及50天线已交叉等候方向启示，向上再挑战9港元机会较高，7港元止蚀。昨收报8.01港元，升4.7%。就国策而言，中国愈趋紧张环保，洁净新能源的需求将会是持续性。成品油机制愈趋完善下，天然气价改革成重点催谷对象，减少价格调整滞后情况，中期对燃气行业正面。就行业生态而言，引述瑞银发表研究报告预期，经过数年的土地争夺战及收购，国内天然气行业之间的收购并购行动或将结束，大型天然气分销商目前占城市天然气分销市场约60%。由于石油巨企正加速拓展下游天然气业务，该行认为，部分大型分销商最终或会由石油巨企接管，或将进一步推动天然气行业股的股价，甚至会高过其基本面。中国燃气因与中石化 的潜在合作关系，有可能导致中石化认购中国燃气的股份，或进一步增持股份。

引述建银4月份报告曾作揣测，中石化最终持有中国燃气，若增持以发行新股形式，而定价在8港元，具体对2014年度的盈利摊薄作用更为有限，因预期来自协作所取收入更多。公司与中石化的合作细节仍在进行讨论，若果成事，肯定是中国燃气股价的催化剂，事关中石化之炼油业务可为集团提供业务垂直整合作用，包括气站、气体销量增长，以及利润率进一步扩张等好处，为刺激股价向上的潜在因素。(B03)

................................................................

数据欠佳，暂且观望/ 余少文

国企指数受到PMI数据欠佳拖累，踏入5月立即下跌，似乎要应验五穷月，若然市场盛传中国明年下调GDP目标至7%并非炒作，即中国内地经济将会显着放缓，则中资股压力会更重。中国内地股市昨日个别发展，沪跌深升，但国企指数跌92点或0.8%，收10,825点，成交额118亿港元；而红筹指数跌22点或0.5%，收4,428点，成交额45亿港元。电讯设备股成为追捧对象，部分股份更见一年高位，如中国无线 ，但要看中国移动 能否加快推出4G，否则电讯设备股又是短炒格局。大市下跌主要受中国内地官方和汇丰编制的4月份PMI数值都差于预期所致，令人担心中国内地经济继续弱复苏，但中资股未能受惠中国内地股市低开高收走势，或是市场中段传出中国政府可能将明年GDP目标下调至7%左右，较今年7.5%左右目标还要低，以解决经济快速扩张带来的问题，和地方政府大量负债等问题。

当然，中国去年底明确要求2020年GDP总值要较2010年翻一番，两年过后已增长29%，即未来八年平均每年增长6%已经可以达标，惟十二五亦要求GDP要达7%，故未来三年7%经济增长是底线，即使中国将明年GDP目标订在7%左右，也没有改变对经济增长的要求。只是中国内地过去增长一向高于8%，一旦再将今年目标7.5%降至明年7%，会出现信心危机，对股市带来一定冲击。尤其经济放缓多会影响信贷需求，不利内银股，或是国指近期反弹而始终未能升破11,000点的原因之一。只是从技术因素来看，国指虽受制11,000点，但10天、20天和50天平均线在汇聚，以及经常提及的技术指标保历加通道开始收窄，都反映国指处于静极思动局面，指数一旦向上升破11,000点，至少在短期内要看好中资股。

不过，人民币近期持续上升，尤其人民银行每日决定的中间价昨日创新高，1美元兑6.2082元人民币，100元港元只兑换80元人民币，反映新领导人上场后，人民币升值的模式跟上任领导人不同。尽管人民币升值可以缓和输入性通胀，只是国际商品价格目前有跌无升，人民币目前升值对改善输入性通胀的效果应该不明显，反而不利出口贸易，难怪航运股并没有随大市近期反弹。当然，过去一个月不时提及五穷月，似乎5月是淡市，但翻查国指和上证综合指数踏入2000年以来的5月表现，原来国指在5月并不淡，13个5月份，只有5个5月份是下跌，最近7年则呈现一次跌一次升的模式，去年5月下跌，今年5月有机会回升！至于上证5月市况则没有启示，因为过去13年有7年的5月是下跌，最近3年为跌市。(B04)