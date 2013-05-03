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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 09:50 BJT

****《港报快速浏览》--5月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：拉布者才是流会的罪魁祸首--文汇报                                  
 港报社评：独立委员会查廉署，关键在公正--经济日报                            
 港报社评：支持赈灾与否，先让议案表--星岛日报                                
 港报社评：梁振英对“廉政门”高高举起轻轻放下--明报                          
 港报社评：欧美齐齐放水，流动性续泛滥--信报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：无谓与央行对着干--信报                                        
 港报财经评论：燃气股势强，中线续可捧--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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