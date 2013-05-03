《港报快速浏览》--5月3日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》－信报
《香港报摘》－经济日报
《香港报摘》－其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：拉布者才是流会的罪魁祸首--文汇报
港报社评：独立委员会查廉署，关键在公正--经济日报
港报社评：支持赈灾与否，先让议案表--星岛日报
港报社评：梁振英对“廉政门”高高举起轻轻放下--明报
港报社评：欧美齐齐放水，流动性续泛滥--信报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：无谓与央行对着干--信报
港报财经评论：燃气股势强，中线续可捧--经济日报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
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