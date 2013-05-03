中国铁路：运量需求不足，“铁老大”一季度亏损近70亿

路透北京5月3日 - 中国铁路总公司，即原中国铁道部的企业部分今年一季度的税后利润为-68.76亿元人民币，负债率则略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。

中国货币网发布的原铁道部2013年一季度审计报告显示，截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。

导致利润出现亏损的原因主要是货运量和客运量较2012年分别大幅下滑75%和72%，相应的是工作比和营业比的下降，以及单位成本的上升。

中国铁路总公司部分损益指标：

项目 2013年一季度 2012 2011

税后利润(百万元) -6,876 196 31

货运量(吨公里) 673 2,722 2,763

客运量(人公里) 273 978 958

工作比% 75 79 69

营业比% 93 96 86

单位成本(分/吨公里) 14.23 13.83 11.75

21世纪经济报导援引北交大运输学院教授胡思继表示，从历史情况来看，铁路的运量已经处于饱和的临界线，客运方面，大量客专线路上马，在非节假日期间，其运能已远超需求量，这从大量高铁上座率不高可见一斑。货运方面，从全国平均水平来看，目前运能和需求处于基本平衡状态，但从结构来看，一些资源输出和输入大省，运能可能还无法满足需求。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

今年以来，中国铁路建设保持加快推进态势。1-3月，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元，同比增长28.0%。而全年安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。

审计报告并显示，一季度中国铁路总公司新增贷款1,009亿元，2012和2011年分别为4,025.5亿元和6,053.9亿元。贷款是每年铁路基建投资的资金来源主力。

巨额债务导致除了基建投资外，还本付息的占比要高过设备更新。2013年一季度，铁总还本付息160亿元，这一数字在2012年全年和2011年全年分别为2,368亿元和2,753亿元。