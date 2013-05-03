台湾债市：五年公债殖利率创今年新低，此后陷盘整待美非农报告出炉

路透台北5月3日 - 台湾五年期公债102/2周五早盘量缩价稳，虽在少量多头带领下，殖利率一度创下今年新低，但因欧洲央行决定降息符合市场预期，且隔夜美债反应有限，令市场有所迟疑，对方向感到犹豫，或待今晚美国非农就业数据出炉后，观察国际债市反应后跟进。

交易员指出，交易商对此波五年券跌幅已深的殖利率认同度受到考验，今日料在0.88%附近窄幅波动。

五年热券102/2 盘中低位暂报0.8788%，创下今年来的新低，也是该券交易来新低。五年券 前低为去年12月14日报0.877%。

交易员观察市场的最新动态：

* 欧洲降息符合市场预期，台债陷盘整。

* 五年券殖利率已低，市场追价谨慎。

* 市场观察情绪浓，待美国非农数据公布。

* 台股 持续走高暂未形成债市压力，因资金行情或令股债双多。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2 估在0.875%-0.890%。

本地时间10:03最新报价：

* 102/2殖利率跌0.08基点，报0.8818%。

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