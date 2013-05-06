《中国债券市场每日交易备忘》--5月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国华电煤业集团24亿元人民币一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA+), 交通银行主承 海亮集团4亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA-), 平安银行主承 重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA-), 光大银行主承 中国商飞30亿元三个月期超短期融资券簿记建档（主体评级AAA), 建设银行和光大银行主承 天津地铁集团20亿元五年期中期票据簿记建档（主体评级AA+), 工商银行和浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华电集团40亿元九个月期超短期融资券011317005，票面利率3.85% 五矿集团20亿元九个月期超短融011333006，票面利率3.85% 联合水泥集团10亿元一年期短融041352018，票面利率4.30% 南方水泥15亿元一年期短期融资券041352019，票面利率4.30% 广州汽车集团9亿元一年期短期融资券041354029，票面利率4.05% 河北建设投资集团15亿元一年期短期融资券041356009，票面利率4.10% 上海宝钢包装5亿元一年期短期融资券，票面利率041355016，票面利率4.50% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1382210，票面利率4.85% 抚顺矿业集团8亿元五年期中票1382209，票面利率5.62% ============================================================================ 三、缴款： 重庆双桥经济技术开发区开发投资集团10亿元七年期固息债1380187，票面利率6.75% 招商证券 30亿元三个月期短期融资券 华天实业控股集团3亿元一年期短融 中粮集团40亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 武汉钢铁集团40亿元三年期中票1082091到期兑付，票面利率3.87% 神华集团30亿元九个月期超短融011222003到期兑付，票面利率3.40% 西部材料 3亿元一年期短融041269010到期兑付，票面利率6.85% 上海梅山钢铁5亿元一年期短融041251012到期兑付，票面利率4.69% 中金黄金 6亿元一年期短融041255011到期兑付，票面利率4.37% 美克投资集团3.5亿元一年期短融041256013到期兑付，票面利率5.96% 江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融041259024到期兑付，票面利率5.15% 农六师国资经营公司5亿元一年期短融041264008到期兑付，票面利率5.15% 北新建材 6亿元一年期短融041269009到期兑付，票面利率5.01% 中铁物资20亿元九个月期超短融011218003到期兑付，票面利率3.60% 中国航空集团6亿元六个月期超短融011242001到期兑付，票面利率4.15% 中粮集团40亿元三个月期超短融011314001到期兑付，票面利率3.85% 国家开发银行400亿元20年期固息金融债090219付息，票面利率4.80% 国开行150亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债100230付息，基本利差0.08% 杭州高新技术开发区9.5亿元七年期投资人选择权（4+3）固息债1180104付息，票面利率6.10% 上海梅山钢铁5亿元三年期中票1282134付息，票面利率5.11% 神华集团100亿元五年期中票1282135付息，票面利率4.71% 佛山顺德供水公司3亿元五年期中票1282136付息，票面利率5.94% 贵州赤天化集团8亿元五年期中票1282137付息，票面利率5.94% 国开行100亿元20年期固息金融债010216付息，票面利率4.23% 财政部349.7亿元10年期固息特别国债0700005付息，票面利率4.49% 农业发展银行118.1亿元七年期固息金融债080408付息，票面利率4.73% 财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息，票面利率3.68% 重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权（5+2) 固息债098073付息，票面利率6.70% 进出口银行150亿元五年期固息金融债100301付息，票面利率3.37% 天津泰达投资控股公司22亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082090付息，基本利差1.83% 冀中能源集团10亿元五年期中票1082092付息，票面利率4.93% 内蒙古奈伦集团8亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1180105付息，票面利率7.48% 浙江小商品城集团7亿元五年期中票1182145付息，票面利率5.67% 凯迪电力 12亿元七年期投资人选择权（5+2）中票1182146付息，票面利率6.27% 福耀玻璃工业集团4亿元五年期中票1182147付息，票面利率5.67% 冀中能源集团10亿元七年期固息债098074付息，票面利率4.88% 冀中能源集团10亿元10年期固息债098075付息，票面利率5.08% 中化股份10亿元五年期中票0982063付息，票面利率3.75% 中金黄金 6亿元五年期中票0982066付息，票面利率4.60% 国开行200亿元七年期固息金融债100210付息，票面利率3.35% 国开行200亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债100211付息，基本利差0.33% 北京首旅集团9亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1080053付息，票面利率4.08% 镇江水利投资公司20亿元七年期固息债1080054付息，票面利率5.86% 鞍山城投20亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债1080055付息，票面利率5.66% 西王集团15亿元三年期中票1182148付息，票面利率5.28% 中国水电 10亿元五年期中票1182149付息，票面利率5.23% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --两位消息人士向汤森路透旗下IFR表示，以资产计中国第五大银行--交通银行 计划 发行总额不超过400亿元人民币（65亿美元）金融债券，募集资金将为小微企业提供贷款。 --据中国证券报周一报导，周日闭幕的第113届广交会的境外采购商与会人数及出口成交额虽然环比均呈恢 复性增长，但同比依然出现下滑，显示外需尚未根本好转。 --中国央行调查统计司司长盛松成日前在《中国金融》撰文称，现阶段中国仍以间接融资为主；短期内，银 行信贷增速不会明显放缓。按照2010年、2011年上市银行资本补充来源推算，今年银行业需要实现净利润1万- 1.1万亿元才能满足贷款增长对资本补充的需要。 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月同比出口增10%，进口增14.1%) 5/9公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI) (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%) 5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 边竞/康熙泽)