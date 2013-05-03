台湾汇市：台币兑美元盘初小升，股市迭创高位外资小幅汇入

路透台北5月3日 - 台币兑美元 周五盘初小升。汇银人士表示，欧洲央行降息在意料之中，国际汇市波动不大。早盘台股 持坚，再攻高位，外资早盘小幅汇入，但汇价升破29.500以下见到美元买需积极。

汇银人士表示，台湾经济成长表现疲软，无力支撑台币汇价继续扬升，也因忌惮央行出手，台币兑美元昨天在29.500以下的美元卖压并不大，汇价随即回软至29.500以上盘整。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 盘初持稳，韩、台经济成长疲弱，料韩元和台币汇价升势将暂时止稳

* 台股 盘中再创今年以来高位，外资小幅汇入，但力道尚温和

* 出口商盘中美元卖单多挂在29.550以上，由于月初需求不算太，因此卖出美元力道不算强劲

* 央行早盘动作不大

* 至10:00左右，台北外汇经纪公司的台币/美元成交约1.1亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.500-29.650

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