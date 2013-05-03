澳新汇市：澳元和新西兰元受欧元疲软支撑，而美国数据利好大宗商品

更多宽松政策的憧憬拉低欧盟主权债券收益率(殖利率)，协助推升大宗商品价格，并提振股市。

澳元兑美元的关键支撑位在1.2700/2720澳元区域，交易商指称下方埋有停止单。

欧元兑新西兰元 报1.5346新西兰元，上日跌近1%。

澳新货币兑美元持稳，澳元兑美元 报1.0258美元，本周料将收平，但鉴于下周降息的臆测，该货币对看似易受冲击。

澳元兑新西兰元 延续跌势至1.2028新西兰元，为2009年10月以来最低，因利率前景不同。投资者认为未来12个月，新西兰收紧政策比放松政策的机率要大。

澳元兑美元的关键支撑位料在4月低点1.0221，若突破该水准，将为抵达1.0100开路。阻力位在1.0300，上方1.0325处面临更强劲的阻力。

新西兰元兑美元 持坚于0.8513，周二曾触及两周高点0.8587。

支撑位为周四低点0.8456及下方的0.8438，阻力位在0.8512。(完)

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