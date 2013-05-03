中国债市动态：中长债收益率微涨，PMI数据和ECB降息未改观望心态

路透上海5月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势较上日稍逊。新公布的中国官方非制造业PMI数据，以及欧洲央行（ECB）降息等消息，并未带来明显利好，其中中长利率债收益率甚至微涨，因在中国经济弱复苏预期下，市场观望心态不改。

人民币利率互换市场上，主要成交品种有所反弹，涨幅在3-4个基点(bp)左右。因受七天回购加权利率 走升，以及修正上日过大跌幅等共同影响。

北京一银行交易员称，今日现券走势稍弱，总体仍呈震荡反复市况。因机构对中国经济的缓慢恢复已有预期，“所以(近期PMI等数据)很难形成利好吧。”

和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。

对于欧洲央行降息，多数交易员认为，除市场对该结果已有预期，中国央行以自身情况出发考虑政策走向的前提，也抑制中国追随进一步放松政策的可能。

欧洲央行周四决定降息，为10个月来首次，且仍有可能进一步采取政策举措以支撑区内经济。由于欧元区通胀率远低于目标水准，且失业率居高不下，欧洲央行决定将指标利率调降25个基点至纪录低位0.50%。[ID:ID:nL3T0DJ56J]

至于稍早招标的农发行固息债结果，交易员表示，对市场影响暂时不大。

业内人士周五透露，中国农业发展银行稍早招标的200亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.67%，接近此前3.65%的利率预测均值。