台湾债市：RP利率仍在低位游走，下周料利率也将在低档

路透台北5月3日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周五仍在低位游走。今日虽是提存期底，但银行间仍有消化不掉的烂头寸，无碍附买回市场的宽松，附买回利率仍在低位附近。

资金调度人员更说，市场资金主要供应者--投信业因逢月初，申购资金回笼之下，令资金满溢，频频打电话来抢券，这令利率仍偏高的公司债附买回利率仍有走低的压力。

他们也表示，虽然周五有紧缩因子--台电37亿台币公司债交割，但由于市场资金实在相当宽裕，丝毫不感觉有紧缩的效果。

〞很多是寿险、银行标走的，银行根本不缺钱、也不会出来做RP。〞一位大型证券商资金调度人员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。也同上日。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，均与上日同。

展望下周，资金调度人员表示，短期内资金浮滥的现状不易改变，且公司债附与公债的附买回利率仍有一段差距，预料将使得公司债的附买回利率尚有向下探底的压力。

但也有大型票券商交易主管说，尽管如此，相较起先前公司债RP利率那波明显的跌势，本波虽仍有下探压力，但估计幅度也会相对有限了。