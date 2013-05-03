更新版 1-新债招标：中国农发行三年债利率接近预期，受二级影响机构参与热情有限

* 农发行三年固息债利率3.67%，接近预期

* 投标倍数1.28倍，创该行新债年初以来新低

* 受二级市场收益率小幅上行影响，机构参与热情有限 (新增市场评论及更多背景)

路透上海5月3日 - 中国农业发展银行周五招标的三年期固息债利率接近市场预期，亦与二级市场收益率相近。此前部分机构预计随着国开债与非国开债点差缩小，农发债配置价值可能凸显，然受二级市场收益率小幅走高等原因影响，今日投标倍数创农发行新债年内新低，机构参与热情有限。

“今天(现券收益率)盘面上行影响的吧，卖盘增多了，”华南一银行交易员表示，再加上二级市场上三年期农发债本身绝对收益就低，这对本期债招标产生一定影响。

业内人士稍早透露，农发行上午招标的200亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.67%，首场投标倍数1.28倍。此前市场利率预测均值为3.65%。

剩余期限约2.85年的进出口行固息债130302券 最近成交收益率报3.66%，而剩余期限约2.69年的国开行固息债130202券 最近成交收益率报3.71%；进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在3.6870%。

银行间债市周五早盘现券走势较上日稍逊。新公布的中国官方非制造业PMI数据，以及欧洲央行（ECB）降息等消息，并未带来明显利好，其中中长利率债收益率甚至微涨，因在中国经济弱复苏预期下，市场观望心态不改。

该期债为农发行今年第九期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。