《Saft专栏》央行官员的非常夏日

在企业融资有八成来自银行的经济体中，这是个影响深远的问题。相较之下，美国企业有八成融资是来自资本市场。

欧洲央行总裁德拉吉称，央行将与其他欧元区机构进行磋商，讨论将信贷导入实体经济的做法，尤其是让中小企业取得资金，或许可能透过重振证券化市场。他也讨论了相当于负利率政策的可能性。在负利率情况下，存款者要付钱给银行方能存放资金。

欧洲央行很难会同意这一些作法。尽管有部分委员准备好要采取更多举措，也可能已在这次提出倡议，但欧洲央行内部的德国央行派人士会继续持反对态度。

**美联储内部分歧**

美联储也面临类似的胶着情况。就业情况仍旧低迷，而美联储偏好的通胀指标上月仅上扬1.1%，显示经济疲弱而且政策还有操作空间。

有趣的是，投资人持有较长期债券通常会要求的期限溢价(term premium)，已缩减到零水准。这可能暗示债市泡沫，但也可能显示对于未来成长缺乏信心，引申的话，也就是对未来的利率缺乏信心。

从表面上来看，这似乎意味着美联储需要增加买债规模，或者开始买进更广泛类别资产，让刺激措施能更好地传导至企业和家庭。

然而，尽管美联储要达成通胀和就业双重目标，显然还有进一步加大力度的空间，但要实际采取更多的举措，在联储内部将引发争议，而且可能危及金融稳定性，更糟的是可能要更扩大现已无效的措施。

可能的情况就是经济持续疲弱，到了夏季，我们又将讨论另一波全球低迷景况，虽然可能不算太严重。中国数据疲弱，而尽管终结撙节措施的讨论甚多，欧洲、英国和美国的政府支出仍将持续面临压力。