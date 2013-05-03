香港金融：私人欠债增长持续高于GDP增长，对经济稳定构成威胁--金管局

路透香港5月3日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周五表示，目前香港家庭欠债占本地生产总值（GDP）的比例达61%的历史高位，而私人欠债增长持续高于GDP增长，造成“入不敷支”，将对宏观经济的稳定构成威胁。

陈德霖出席立法会简报会时称，在目前超低利率下，私人欠债增长持续高于经济增长，一旦利率周期转为上升，市民的还款能力将会比较困难。

此外，他并指出，近年香港的经常帐结余大幅下跌，忧虑这有可能是经济过热的警号。

“经常帐收支从大幅盈余至持平甚至负数，这反映很多的情况，但基本上就是收支不平衡。”陈德霖说。

“经常帐结余有可能会继续下跌，有可能是经济过热的警号。”他称。

根据金管局最新提供的数字，今年首季香港家庭欠债占本地生产总值（GDP）的比例达61%，比去年底的59%进一步上升，也突破了2002年60%的高峰，再创历史新高。这数字亦被视为是楼市发展与经济及市民收入脱节的一个反映。

金管局今年2月推出了第六轮的逆周期措施，以防范楼市继续升温和增加对银行体系的风险。此外，政府亦倍增物业印花税以压抑需求。

而反映二手楼价的中原城市领先指数（CCL）过去五周连续下跌，累计跌幅达4%。有部份分析师估计，今年香港的住宅楼价或下跌一成。而2009-2012年，本地住宅楼价累计大涨一倍。