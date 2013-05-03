路透基点：美国贷款基金今年资金流入大增，贷款资产表现料优于垃圾债

路透纽约5月2日 - 美国散户投资者不断地将资金投入美国贷款共同基金(loan mutual funds)，今年不到四个月的时间就刷新了全年纪录，他们希望把握住浮息高收益资产，因预期利率上升在即。

尽管几个月来资金大量涌入，但贷款资产需求仍被不断放大，因其可作为一级抵押品、回收率较高且高风险垃圾债的收益率正处在纪录低位。

投资者和分析师一致认为，违约风险似乎不大，而当避险交易(risk-off trade)最终开始时，贷款资产的表现应会优于垃圾债。

“很难把这种操作称作贷款资产的绝佳买入，因为价格很高了，但高的理由在于它们真的很吸引人，”Deutsche Asset & Wealth Management积极投资部门联合主管Ty Anderson说。

“这是那种典型的、可以提供合理收益率却没有多少存续期风险的资产类别，”他补充说。“一直如此。收益率只是低了一点点而已。”

根据理柏数据，今年截至4月25日的贷款基金总体回报率为2.75%，上年同期为4.33%。

而同期高收益基金回报率的降幅为1.88个百分点，从5.91%降到4.03%。

理柏资深分析师Matthew Lemieux认为，青睐浮息贷款的投资者认为，从相对风险以及利率较可能提早上升的前景来看，固息垃圾债的定价过高。

“避险交易来临，投资者在固定收益方面会最先弃之如敝屣的将是高收益投资品，”他说。

根据理柏数据，今年截至4月24日，投资者投入贷款共同基金的资金达201亿美元，高于2012年全年的116亿美元，并突破2010年创下的年度纪录高点182亿美元。

高收益债(或称垃圾债)基金今年同期资金流入仅为24.7亿美元，去年为289亿美元，2010年为141亿美元。

**关注美联储下一步行动**

美联储极力维持利率在近零水准以刺激经济，迫使投资者在高风险资产中寻求更高收益。

联储在5月1日宣布，将继续执行每月850亿美元的债券购买计划，以压低利率并促进经济增长，但其补充说可能根据经济的情况调整购买速度。

今年贷款基金每周资金流入超过10亿美元的次数很多，因投资者冀望美联储将结束超宽松政策，因而从高收益资产中寻找浮息投资品。其中3月20日止当周的资金流入达到15.5亿美元高点。

“我们力求谨慎，寻找在资本结构中级别较高的投资，精选企业以及在企业资本结构中具有较高安全系数的证券，”DDJ Capital Management执行副总裁暨投资组合经理人Anthony Ranaldi说。

该公司购买的贷款收益率平均为5%，低于高收益债市场5.5%的整体收益率，但其优势在于，如果公司境况不佳，这类投资在资本结构中的安全级别较高。

“债券市场的收益率只不过多了50个基点左右，却要冒更大的风险，当贷款市场能够提供更高的优先级别和稳妥的保护而整体信用债市场却不能够时，购买高收益债的相对价值就不怎么高，”Ranaldi说。

虽然贷款市场的资金流入源源不断，但也曾有过2011年的前车之鉴：前七个月投资需求巨大，而当年余下时间资金却大量流出。

当然在这种急转直下的情况出现之前，发生了美国债信评级被调降、美联储宣布将在较长时期内维持极低利率、以及欧洲财政动荡升级。

“我并不认为潜伏着什么推动资金流向发生严重逆转的因素，”Anderson说。“那些推动避险交易的因素对一切都有影响，并不只是针对贷款市场。”

他认为，虽然整体散户、机构和担保债务凭证需求带来供需方面的挑战，但贷款市场其它方面情况较为理想。

“美国贷款市场真正的根本风险在于违约风险，我们认为这种风险相对有限，中短期前景相当不错，”Anderson说。“违约风险的信用息差仍然很吸引人。”(完)