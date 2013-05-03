中国货币市场：隔夜及七天回购利率上行，受例行调准扰动但短期流动性无虞

路透上海5月3日 - 中国银行间市场周五隔夜及七天期回购加权利率 明显上行。月初银行面临存款准备金例行调整，对资金面构成些许扰动，不少机构选择抬高价格出钱，不过整体资金状况并未显紧。

交易员并称，5月上旬暂看不到收紧资金面的因素，而且近期公开市场到期资金量较大，对资金面亦是有力补充，短期流动性尚无虞。

“其实资金还是挺松的，正常的市场波动吧，下周一(例行)缴准可能有点小影响，都不愿意在(回购利率)低位出钱。”上海一银行交易员表示。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

据路透统计显示，包括中国央行公开市场周四进行的300亿元人民币28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元，其中央票2,300亿元，正回购2,750亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 3.0016 2.7975 +20.41

七天 3.2279 2.9485 +27.94

14天 3.0241 3.0127 +1.14 上交所债券回购

其中:一天 3.2900 2.1650 +112.50

七天 3.1800 1.9850 +119.50

14天 3.1500 2.8550 +29.50 回购定盘利率

其中:隔夜 3.0600 2.8100 +25.00

七天 3.1800 2.9200 +26.00

14天 2.9900 3.0122 -2.22 shibor

其中:隔夜 3.0000 2.8000 +20.00

七天 3.2370 2.9190 +31.80