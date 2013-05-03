香港数据：4月PMI跌破盛衰分界点，至七个月低值49.9--汇丰

路透香港5月3日 - 以下为汇丰香港4月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年4月 3月 2月 1月

49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3

4月PMI降至49.9，低于荣枯分界线，为七个月来最低值 ，显示香港私营经济增长停滞。

月内产出水平与3月大致相若，产出指数值低于是项调查的长期平均值，亦为七个月来最低。

* 私营企业于4月份的新接工作量大致不变。新业务的总体增幅转趋停滞，当中来自内地的新订单量亦进一步削减，创去年10月以来的最大跌幅。

* 受访企业减少采购投入品，结束了持续四个月的增长周期。采购活动明显下跌，降幅为10个月来最大。同时，企业的采购库存轻微增加，并有若干受访企业表示刻意缩减库存。

* 4月份经季节性调整的积压工作量连续第二个月下降，惟减幅仅算轻微，与3月份录得的数字相同。企业手头工作量(但尚未完成)减少，主要与新订单增长转弱有关。

* 香港私营企业的雇员人数连续第二个月下降，降速与3月份大致相近。

* 月内企业需承担更高的投入价格，因采购成本和薪酬支出同告上升，但有关涨幅仍低于是项调查数据的长期平均值，涨速也是8个月来最慢。