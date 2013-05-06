《Campbell专栏》目前还不能无视汽油市场

中国当局自1月1日起开征用于调制汽油的MTBE及芳烃的消费税，导致这两大类产品被挤出汽油市场。MTBE价格下滑已经导致一连串船货由中国运往欧洲。

欧洲MTBE价格因此下跌，带动欧洲北部高级批发汽油驳船价格(premium grade wholesale gasoline barge)与传统Eurobob汽油驳船(Eurobob gasoline barges)价格降至不寻常的折价水准。

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欧洲调制汽油业者一直以来在高级汽油中使用多达15%的MTBE，使其价格相对低于Eurobob。但由于MTBE在美国禁用，这些相对充裕的高级汽油供给无法运往美国市场。

在此同时，中国买家一直为了重组油(reformate)等欧洲汽油调和油料支付溢价，用这些调和油料取代出口至欧洲的MTBE。

一些汽油交易商表示，最近几周至少有三批重组油船货出口至中国，而这些类型的调和油料从欧洲运往美国的步调放缓。

这让中国和美国买家直接竞争，抢购高辛烷值、低波动的调和原料，他们需要利用这些原料来因应严格的夏季汽油标准。

换句话说，欧洲的价格变化显示，可以出口到美国的汽油供给不若整体数据所显示的那么多。

不过较为轻质石脑油等调制汽油原料供给过剩，市场普遍预期这将令欧洲汽油价格承压，然而在此同时原油市场正从第二季的低迷景况中复苏，先前进行翻修工作的各个炼厂也恢复正常营运。

结合这两大因素，这可能在未来几周让汽油裂解价差面临沉重压力。在需求最终升至正常夏季高峰之际，这可能削弱汽油的产出。

若是如此，则当前库存过剩情形可望很快消失，若出现无预警的汽油产出削减则更将加速去化库存。(完)

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