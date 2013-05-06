《Campbell专栏》目前还不能无视汽油市场

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中国当局自1月1日起开征用于调制汽油的MTBE及芳烃的消费税，导致这两大类产品被挤出汽油市场。MTBE价格下滑已经导致一连串船货由中国运往欧洲。
欧洲MTBE价格因此下跌，带动欧洲北部高级批发汽油驳船价格(premium grade wholesale gasoline barge)与传统Eurobob汽油驳船(Eurobob gasoline barges)价格降至不寻常的折价水准。
浏览欧洲汽油价格图表，请点选：(r.reuters.com/zuv77t)
欧洲调制汽油业者一直以来在高级汽油中使用多达15%的MTBE，使其价格相对低于Eurobob。但由于MTBE在美国禁用，这些相对充裕的高级汽油供给无法运往美国市场。
在此同时，中国买家一直为了重组油(reformate)等欧洲汽油调和油料支付溢价，用这些调和油料取代出口至欧洲的MTBE。
一些汽油交易商表示，最近几周至少有三批重组油船货出口至中国，而这些类型的调和油料从欧洲运往美国的步调放缓。
这让中国和美国买家直接竞争，抢购高辛烷值、低波动的调和原料，他们需要利用这些原料来因应严格的夏季汽油标准。
换句话说，欧洲的价格变化显示，可以出口到美国的汽油供给不若整体数据所显示的那么多。
不过较为轻质石脑油等调制汽油原料供给过剩，市场普遍预期这将令欧洲汽油价格承压，然而在此同时原油市场正从第二季的低迷景况中复苏，先前进行翻修工作的各个炼厂也恢复正常营运。
结合这两大因素，这可能在未来几周让汽油裂解价差面临沉重压力。在需求最终升至正常夏季高峰之际，这可能削弱汽油的产出。
若是如此，则当前库存过剩情形可望很快消失，若出现无预警的汽油产出削减则更将加速去化库存。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 张涛/蔡美珍/张明钧; 审校 白云/孙茉莉/于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币