《离岸人民币综述》RQFII启动在即，股市首惠资金分流效应

记者 李珊珊

路透香港5月3日 - 中国人民银行本周出台“人民币合格境外机构投资者(RQFII)”相关细则，明确了投资境内银行间债市、股指期等证券市场的程序及细节。这意味着年初宣布的2,000亿元额度项目，可望在近期启动，为内地证券市场注入新动力。

在市场忧虑RQFII可能分流离岸资金池之际，金管局上周推出的人民币新监管措施料将缓和资金流动的冲击，从而令境内外市场在资金对流下进入良性循环。

在这被称为是“RQFII 3.0”的项目，参与机构资格由“境内合资的基金管理公司”放宽至“在香港注册主要在香港运营的金融机构”。在监管单位显然欲循序加大外国投资者参与境内市场的广度与深度的思路下，市场预期汇丰 、渣打 等大型银行可望在新的2,000亿额度中分得一杯羹。

RQFII的扩大实施，近者可引入更多机构投资者，从而调整内地以散户为主的市场结构。远者则在人民币资本帐户未完全开放之前，藉着资金跨境使用的渠道拓宽以及回报率提升，提高外资持有人民币资产的意愿，增强人民币作为资产货币的需求，进而加速国际化。

中国股市沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。

市场原先较为担心RQFII第三阶段启动，可能令离岸流动性较为紧张。不过，今年以来人民币出人意外的升势令离岸资金池累积速度理想，再者，金管局上周取消人民币流动准备比率，令银行得以释放多余的流动性，预料也可缓和未来相关资金流出时的影响，降低离岸利率波动。

此外，近期中国数据较预期疲软，让市场预期央行不至于收紧流动性，亦让在岸与离岸的相关利率曲线下移。

汇丰亚太经济研究联席主管屈宏斌指出，政策层面可能积极回应近期偏弱的数据，以支持复苏持续。而在此同时,亦需要相关的流动性支持，通胀压力可控的背景下，政策层面有空间保持相对宽松。

一中资银行人士指出，“基本面复苏还是有风险，政策也不会趋紧，还有金管局的措施...上半年流动性应该会比预期地好。”

反映了升值预期以及资金宽松，离岸人民币远期外汇(DF)曲线持续走低，短端尤其明显，三个月期换汇点 报185/200点，年初尚在400点左右。一年期换汇点 报730.0/760.5，较年初的约1,300点腰斩近半。

离岸人民币供给主要来自于贸易结算、个人购买人民币（每人每日上限2万元)、央行掉期交易，以及金管局透过一周回购提供短期流动性等。

人民币回流的两大重要渠道则是RQFII以及人民币直接投资(RFDI)，汇丰估计2012年透过此两渠道回流的资金约为2,000亿元。

本周公布的中国4月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均显示经济复苏风险加大。瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光认为年内通胀压力有限，随着当前保增长重要性渐趋超过控通胀诉求，未来货币政策收紧的概率不大。而切实落实好“松财政中货币”，或就是中期增加经济复苏之道。

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 23,280.3 68

2. 渣打银行 12,662.5 35

3. 法国巴黎银行 10,268.8 35

4. 工商银行 3,026.7 9

5. 巴克莱 2,369.8 8

**本周市场动态**

--香港金管局公布，2013年3月此间金融机构人民币存款余额达到6,680.58亿元，第二个月刷新历史高点记录，也是连续第六个月出现增长。

--人民币中间价 于周四触及历史新高6.2082，离岸人民币即期 亦创历史高点6.1530，今年以来升值逾1%。

--中国人行周四出台“RQFII境内证券投资试点办法”，规范帐户、资金区分以及资金使用等细节。

--台湾纺织大厂--远东新世纪 三年期人民币债询价参考利率落在2.95%，规模为5亿元人民币。此利率与此前台湾首档宝岛债--中国信托银行三年期人民币债定价2.9%相去不远。 (完)