中国汇市：中间价走弱带动人民币早盘微跌，但升值预期仍强

* 人民币早盘微跌

* 中间价结束此前连三天创新高走势

* 结汇力量偏强，升值预期不减

路透北京5月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微跌，因中间价转跌结束此前连续三天创历史新高走势。不过场内结汇盘仍很汹涌，人民币升值预期仍较强。

交易员指出，中间价仍在继续向市场方向靠拢，未来升值仍有空间，结汇主导的人民币升值格局未变，市场亦在等待政策指引进一步方向。

“比较明显，还是结汇的比较多，...日间往上往下突破的动力都不是很足。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1570元，上日收报6.1560元。今日人民币兑美元中间价 为6.2152元，上日中间价为6.2082元。

交易员并指出，目前为止的市场有效波动也就20多个点，且今年以来的波幅普遍比较小，目前亦未恢复到去年年中的水平，下一步看政策，也看资金流入中国的状况。

“至少从(企业)实需来说仍是升值压力较强，中长期的趋势则不好说。”上述交易员称。

和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。

亚洲汇市欧元兑美元周五略微持稳，但仍面临阻力。由于欧洲央行宣布降息且保留未来进一步采取宽松举措的可能，欧元昨日下挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2233/76，上日尾盘为6.2230。

北京时间12:29，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1573/80元，上一交易日尾盘报6.1580元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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