中国期市：橡胶期货强势涨停，受股市走强和基本面改善提振

路透北京5月3日 - 疲弱多时的中国期货市场迎来久违的涨停。上海期货交易所橡胶期货周五强势大涨5%，引领各期货品种全线反弹。分析师表示，在经历前期持续下跌后，以橡胶为代表的部分超跌品种积累了较大反弹动能，而此前欧洲央行降息和今日国内股市大涨，则成了推动期价上涨的催化剂。

橡胶主力合约 4月跌幅达13.92%，中国主产区割胶期的来临和国内橡胶库存高企是两大拖累因素。但在这些市场谈论多时的利空背后，橡胶的利多因素也在悄然增长。

“近期印尼天气原因造成割胶受阻，而价格低迷也使得泰国等国的割胶规模大减，导致烟片胶供应出现缺口，”东吴期货工业品部分析师权姝文表示，”而国内云南等产区胶农的割胶积极性亦较低，新胶上市压力不会太大。”

她并表示，尽管国内橡胶保税库存仍在30万吨以上的高位，但由于国外供应趋紧，造成内外盘倒挂的现象，意味着进口压力将会消退，而且库存中相当一部分是用于融资用途的“死库存”，后期应关注库存下降的迹象。

橡胶1309合约 收报每吨19,720元的涨停水准。受沪胶涨势带动，铜和焦炭等活跃品种亦有不错涨幅。沪铜1309合约 收报每吨51,000元，上涨3.2%。

而今日股市的上涨亦给市场注入偏多氛围，从而扶助橡胶期价。沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振。

分析师表示，橡胶期价已暂时低位企稳，短线反弹目标位料在每吨20,000元以上，投资者不宜继续追空。

“我们认为此轮胶价的跌势将暂告一段落，再创新低的空间已经不大，”南华期货周四发布的橡胶月报称。