《分析师观点》台湾4月CPI年增率创14个月低点，央行料维持利率不变

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北5月6日 - 台湾主计总处周一公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.04%，创去年2月以来的14个月新低，也低于路透调查的成长1.26%。主要因油料费调降与水果价格下跌。
分析师普遍认为，在低通膨的状态下，央行料继续维持利率不变，以适度宽松的货币政策刺激景气。
4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.69%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
4月 3月
CPI（较上年同期） +1.04 +1.37r
路透调查（较上年同期） +1.26 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.09 -0.35
核心CPI（较上年同期） +0.86 +1.20r
WPI（较上年同期） -3.69 -3.10r
**市场评论**
元富投顾分析师 许芷雁：
--4月的数据是比预期的低一点，主要是受原油价格波动和天气的影响，油费和蔬果价格下降，核心CPI升0.86%的话是没有太大意外，我们预期全年还是在1.2%左右，并且有机会往1%靠拢。CPI温和令全球都有持续宽松的理由，不过台湾的利率平稳，央行仍应该是以公开市场操作为主，可能先选择引导隔夜拆款利率走低，直接动用利率工具的机会较低。
日盛投顾总经分析师 何玮婷:
--4月CPI年增率略低于预期，主要因为水果价格明显下滑，推估4月CPI只是短期走跌，观察4月核心CPI并没下来，第二季CPI料仍有上修空间，目前预估第二季CPI为1.3%，高于上季的均值1.2%，以目前的物价水准来看，预期台湾央行今年全年维持利率不变。
元大投顾分析师 王诚宏:
--合乎预期，因去年比较基期偏高，且国际原物料价格下跌，预料今年CPI年增率会缓步下滑。不过占全球GDP六成的三大经济体都在宽松货币，虽然短期还看不到通膨的威胁，但中长期仍令人担忧。预料通膨效应要到第三季以后才会出现。至于央行面对通膨温和的做法，应该是让利率维持不变，因为物价风险尚处于平衡状态。
**市场反应**
--台币兑美元 上周五收盘升2.6分至29.610。
--台股加权股价指数 上周五收高0.08%,报8,135.03点。
--指标五年期公债102/2R 殖利率上周五下跌2.3基点报0.8596%。
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续七次维持利率不变。
--主计总处2月间预测2013年全年经济成长率为3.59%,CPI年成长率为1.37%。但日前公布的首季GDP为1.54%，大不如预期。
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参看台湾经济数据相关新闻,请点选TW-ECI-CMN (集体采写：台北记者组; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币