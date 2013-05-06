《分析师观点》台湾4月CPI年增率创14个月低点，央行料维持利率不变

路透台北5月6日 - 台湾主计总处周一公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.04%，创去年2月以来的14个月新低，也低于路透调查的成长1.26%。主要因油料费调降与水果价格下跌。

分析师普遍认为，在低通膨的状态下，央行料继续维持利率不变，以适度宽松的货币政策刺激景气。

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.69%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） +1.04 +1.37r

路透调查（较上年同期） +1.26 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.09 -0.35

核心CPI（较上年同期） +0.86 +1.20r

WPI（较上年同期） -3.69 -3.10r

**市场评论**

元富投顾分析师 许芷雁：

--4月的数据是比预期的低一点，主要是受原油价格波动和天气的影响，油费和蔬果价格下降，核心CPI升0.86%的话是没有太大意外，我们预期全年还是在1.2%左右，并且有机会往1%靠拢。CPI温和令全球都有持续宽松的理由，不过台湾的利率平稳，央行仍应该是以公开市场操作为主，可能先选择引导隔夜拆款利率走低，直接动用利率工具的机会较低。

日盛投顾总经分析师 何玮婷:

--4月CPI年增率略低于预期，主要因为水果价格明显下滑，推估4月CPI只是短期走跌，观察4月核心CPI并没下来，第二季CPI料仍有上修空间，目前预估第二季CPI为1.3%，高于上季的均值1.2%，以目前的物价水准来看，预期台湾央行今年全年维持利率不变。

元大投顾分析师 王诚宏:

--合乎预期，因去年比较基期偏高，且国际原物料价格下跌，预料今年CPI年增率会缓步下滑。不过占全球GDP六成的三大经济体都在宽松货币，虽然短期还看不到通膨的威胁，但中长期仍令人担忧。预料通膨效应要到第三季以后才会出现。至于央行面对通膨温和的做法，应该是让利率维持不变，因为物价风险尚处于平衡状态。

**市场反应**

--台币兑美元 上周五收盘升2.6分至29.610。

--台股加权股价指数 上周五收高0.08%,报8,135.03点。

--指标五年期公债102/2R 殖利率上周五下跌2.3基点报0.8596%。

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续七次维持利率不变。

--主计总处2月间预测2013年全年经济成长率为3.59%,CPI年成长率为1.37%。但日前公布的首季GDP为1.54%，大不如预期。

参看台湾消费者物价指数新闻,请点选

参看台湾进出口数据新闻,请点选