《全球债市分析》债券收益率太低了？总有像卢旺达这样的投资新大陆涌现

路透伦敦5月3日 - 去年夏天，欧元区成员国西班牙拼命想把10年期债券借款成本降至7%之下。而上周，卢旺达却一帆风顺地以不到7%的收益率发行债券。

发达世界利率降至谷底，投资者则四处寻求收益率，而发展中经济体又有通过融资提振经济并减少对国际援助依赖的迫切需求。

结果就导致过去几年出现陌生名字发行美元债券的热潮，而且需求极为热络。

投资者可能认为任何一种债券都比股票更为安全，从而忽视了具体国家风险。

最新的例子是卢旺达，自1994年的种族大屠杀后，这个东非国家仍处于恢复元气状态。卢旺达上周首次标售的美元债券就获得了35亿美元的认购，是发行规模的八倍多。

“在一个依据基本面进行交易不断受挫的市场，交易员就会走极端，无视基本面因素而只求收益率，”瑞银集团新兴市场策略师Manik Narain说。

“这真的接近泡沫比例了。”

评级为B的卢旺达以6.875%的收益率发行美元债券，这个成本比欧元区成员国斯洛文尼亚高不了多少，后者周四以6%的收益率发行了10年期债券。

卢旺达的收益率低于7%的门槛，而去年7月投资级的西班牙还曾短暂突破这个水位，随后欧洲央行释出OMT购债计划帮助压低收益率。

不单单只有卢旺达。像玻利维亚、尼日利亚、蒙古和赞比亚也在过去两年间进行了首次或是少有的发债。

孟加拉国和巴布亚新几内亚预计很快会首次发行美元债，而像巴拿马等之前发债的国家在债券期限上很敢冒险，巴拿马上周发行了40年期债券。

日本央行(BOJ)是发达世界中最新放宽货币政策的央行，令本国官方利率和债券收益率都保持低位，在这种情况下，要让前沿市场的债券收益率有吸引力并非难事。

“为流动性或评级加个利差，借款成本也仍然在6-7-8%的水平。这可以承受。”前沿市场经纪机构Exotix的首席分析师Stuart Culverhouse说。

“收益率是如此之低，因为政策利率很低。”

据Exotix估计，从2012年年初以来35个前沿主权国家总计发行了320亿美元或欧元债，其中首次发债的至少有九个国家。

**新兴市场配置**

投资人也在逐渐增加新兴市场投资比重，以匹配这些市场在全球经济成长中的份额。

高盛预计，发达市场占全球经济产出的比重到2050年会降到31%，2011年时是63%。

“资本的源头已经变成新兴市场，引申开来就是前沿市场，这在过去几年间一直上演，预计还会继续，”Culverhouse说，“很多人喜欢这个题材。”

目前新兴市场公债与公司债未偿金额预估在10万亿美元左右，在全球债市100万亿美元的规模中占到很小部分。

前沿市场债券亦找到了买主，因更为传统的新兴市场借款人的整体赎回规模，导致供给短缺。

摩根大通预计，今年全球新兴市场借款人主权债发行规模为800亿美元，但若从净值来看，则该数据将降为110亿美元，是前沿市场债券的四分之三强。

同时许多发达国家由于援助预算存在压力，所以贫穷国家正在别处寻找也不存在附加条件的资金。

“在这个世界上，所有人都看重收益，”Stone Harbor Investment Partners的基金经理Angus Halkett说。

“有些本不该借的人也在借。当整体市场走好的时候，所有人都可以做的很好。但只有在退潮时，才知道谁在裸泳。”

卢旺达发行的债券目前交投在发行价附加，尽管该债券4亿美元的规模还没资格进入摩根大通新兴债券指数中，该指数资产规模达到5,600亿美元。

一些海外的借款者做的要比其他国家好。相关图表，请点击：(link.reuters.com/kun77t)。

赞比亚去年发售了首支美元计债券 ，竞购规模是发售规模的15倍还多，但该债券已有所下滑。投资者认为这是因为债券市场的严密定价以及经济前景的不断恶化。

玻利维亚在九十年来首次发行首支债券后，现正计划发行第二支。玻利维亚债券 大多数都交投在发行价下方。

“我们并没有买入玻利维亚债券，太贵了，尤其是对于一个曾经有过没收资产历史的国家来说，”Aberdeen Asset Management的基金经理Kevin Daly说。其并称，“你为什么要以5%的利率借给他们钱呢？”

最小型经济体的债券定价仍要看最大型经济体的主要消息。

近期美国经济数据疲弱推低了美国公债收益率，并使得市场推迟了对于美联储撤出量化宽松政策的预期，这鼓励了资金流向更高收益的新兴市场。

美国经济上行趋势的逆转，可能导致基金容易在前沿市场债券上遭受亏损。

今年稍早，许多前沿市场债券被快速发售，当时美国和中国的消息一度令人鼓舞。

Insparo的策略师Graham Stock称，如果大量资金逃离新兴市场，则担心比如非洲债等债券的流动性相对较小。(完) (编译 石冠兰/隋芬/侯向明; 审校 田建华/孙茉莉)