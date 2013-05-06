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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 08:36 BJT

台湾数据：4月CPI年增率1.04%，低于市场预期

路透台北5月6日 - 台湾主计总处周一公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.04%，低于路透调查的成长1.26%。主要因油料费调降与水果价格下跌。

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.69%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） +1.04 +1.37r

路透调查（较上年同期） +1.26 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.09 -0.35

核心CPI（较上年同期） +0.86 +1.20r

WPI（较上年同期） -3.69 -3.10r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如；审校 林高丽)
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