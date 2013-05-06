《中国数据观测》4月CPI同比涨幅仍温和，投资持稳工业增速料略升

* 公布内容：中国4月通胀、工业、零售销售，以及1-4月投资数据

* 公布时间：CPI和PPI周四（9日），其它数据5月13日公布

调查结果： (同比，%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.3 1.9～2.8 2.1 3.4 27

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.3 -2.8～-1.7 -1.9 -0.7 27

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 21 20.2～21.5 20.9 20.2 24

工业增加值 9.5 8.7～10.6 8.9 9.3 23

社会消费品零售总额 12.8 12.4～13.7 12.6 14.1 24

注：固定资产投资前值为1-3月数据。

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国4月居民消费价格指数（CPI)同比涨幅料微升至2.3%，食品价格限制整体升幅，通胀维持在温和可控水平。

另一方面，分析师预测的投资、消费数据基本持稳，工业生产因基数效应略回升，整体而言经济增长或乏善可陈，而工业生产者出厂价格指数(PPI)可能进一步扩大同比跌幅，凸显需求侧面临的风险。

“考虑到目前国内经济增速回升仍显乏力以及公务消费限令、禽流感疫情等非预期因素对食品价格的下拉作用，上半年国内物价可能不会明显上涨，通胀压力并不明显。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平等在报告中表示。其对4月的CPI同比增速预估为2.2%。

中国一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透最新调查的预估中值为8%。但最近公布的先行指标--4月官方及汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均意外回落，令部分分析师担心二季度中国经济可能面临更多挑战。

分析人士认为，4月投资预计持稳，基建投资仍是投资增长的主要来源，而房地产投资可能会在调控压力下有所放缓，制造业则依然不太乐观；消费在抑制“三公消费”下放缓，但汽车、家电消费将有助于提振整体增速。

工业方面，由于中国经济目前仍处于弱复苏之中，工业企业补库存动力不足，难以有快速回暖。近期公布的1-3月规模以上工业企业实现利润同比增速回落，工信部也表示，企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。

此外，受访机构预估中值显示，4月PPI同比降幅将进一步扩大至2.3%，该指数已连续一年处于负值，显示工业品需求较为疲弱。

招商证券宏观分析师谢亚轩等在报告中称，从短期水泥价格、挖掘机销量和发电量数据观察，经济较一季度有所改善，但是改善的力度仍然较弱，未来经济走势还需要看政策在稳增长与防风险之间的博弈结果。

今年中国政府设定经济成长目标为7.5%，通胀目标为3.5%，投资和消费增幅目标分别为18%和14.5%。中国2012年经济增速7.8%，略高于去年初定下的目标7.5%；全年通胀水平为2.6%。

以下为各机构预测详情：(同比,%)

CPI PPI 投资 工业 消费 Forecast 2.1 -2.0 21.1 9.0 12.5 澳新银行 2.3 -2.4 20.8 9.5 13.0 交通银行 2.2 -2.1 21.0 9.8 12.6 巴克莱 2.0 -2.3 -- -- -- 美银美林 2.2 -2.3 21.0 9.5 12.9 凯投宏观 2.4 -2.5 21.5 9.9 12.8 长江证券 2.3 -1.9 20.9 9.5 12.8 中国建设银行 2.0 -2.5 20.6 9.0 12.7 中金 2.3 -2.8 20.7 10.5 13.0 中信 2.3 -2.4 21.0 9.2 12.9 大和资本市场 2.0 -2.3 20.7 8.9 12.8 德意志银行 2.4 -2.3 20.8 10.0 12.7 光大证券 2.2 -2.4 20.9 9.4 -- 高盛 2.3 -2.8 21.0 10.6 13.2 海通证券 2.3 -2.5 20.2 9.8 12.4 华融证券 2.6 -1.7 21.3 8.7 13.7 华宝信托 2.3 -2.4 20.8 9.5 13.0 兴业银行 2.5 -2.3 21.3 9.7 13.0 招商证券 2.1 -2.1 20.6 9.6 12.9 瑞穗 1.9 -2.4 21.0 -- 12.6 摩根士丹利 2.5 -2.3 20.9 9.6 13.5 华侨银行 2.1 -2.6 21.0 9.5 12.7 北京领先国际

金融资讯 2.8 -1.8 -- 8.7 12.5 上海证券 2.2 -2.1 21.0 9.0 12.5 申银万国 2.3 -1.9 21.1 -- 12.5 渣打 2.3 -1.7 -- -- -- 浙商证券 2.4 -2.1 20.8 9.9 12.9