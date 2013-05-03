中国票据市场：转贴利率本周明显走低，机构收票热情较高

路透上海5月3日 - 中国票据市场转贴利率本周明显下行，月初资金面重归平稳，而银行信贷规模依旧宽松，加之票源偏少的局面并无改观，机构收票热情较高。

交易员称，尽管目前转贴与直贴的利差已经很小，几近无利可图，但银行面对配置资金的压力，仍无奈地选择继续收票。

上海一银行交易员表示，“(转贴利率)上周涨，这周又回来了，还是买入的机构多，现在有的转贴和直贴价格基本打平了。”

他并指出，目前六个月期限左右的银票转贴买入报价在4.10%附近，而很多银行的直贴利率也就在这个水平附近，甚至有个别银行报出了3.90%的超低买价。“现在真的很难做，有些行薄利多销还能赚些钱，我们压力就比较大。”

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2213/4.0353 4.2971/4.1329 4.6493/4.4085

上周五 4.2263/4.0407 4.3078/4.1444 4.6600/4.4220

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变动 -0.50bp/-0.54bp -1.07bp/-1.15bp -1.07bp/-1.35bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1418%%，较上周略降。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。