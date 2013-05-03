中国债市：利率互换转为上涨，欧洲央行降息提振市场风险偏好

路透北京5月3日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五转为上涨，欧洲央行降息提振市场风险偏好，加之当日资金利率上行，均推动IRS从前期低位技术性反弹。

市场人士并指出，当前关注重点仍在于基本面。然据路透与市场机构访谈情况，对于经济复苏的节奏，机构分歧可见，随之演变出不同的短期交易策略。

“昨天IRS下很多，今天弹回去一些，”上海一外资银行交易员称，“资金有点紧，七天fixing(回购定盘利率)高了20几个基点（bp）,IRS短端就上去了；长端也上去了，股市也上去了嘛！”

他进一步预计，即将公布的经济增长数据或仍不乐观，短期内IRS曲线或扁平化下行。

北京一国有银行交易员则指出，近期IRS的下探是因国内外经济指标差于预期所致的市场风险偏好降低；不过，经济复苏的势头尚未被破坏，中期来看，IRS向上的可能性或更大一些，现在只是何时介入的问题。

中国股市沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。分析师称，虽然短线市场有所活跃，但2,200点上方压力仍大，大盘难改震荡走势。

银行间市场周五隔夜及七天期回购加权利率 明显上行。月初银行面临存款准备金例行调整，对资金面构成些许扰动，不少机构选择抬高价格出钱，不过整体资金状况并未显紧。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.1838/3.2825 3.1840/3.2660 3.2790/3.3660 3.3940/3.4800 3.3963/3.6713 周四 3.1580/3.2680 3.1625/3.2483 3.2883/3.3700 3.3983/3.4817 3.3970/3.6670 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0258/+0.0145 +0.0215/+0.0177 -0.0093/-0.0040 -0.0043/-0.0017 -0.0007/+0.0043

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。