中国债市：现券走势趋弱，国内基本面担忧情绪稍有淡化

路透北京5月3日 - 中国银行间债市周五现券走势趋弱。欧洲央行(ECB)10个月来首次降息，且未来可能采取更多宽松举措，稍有淡化近期国内市场对基本面的担忧情绪，以利率债为代表的部分券种收益率小幅上行。

不过交易人士指出，外部环境的宽松政策对于国内投资者的影响更多是短期和情绪性的。短期关注重点仍看中国经济复苏情况，包括下周公布的月度外贸和CPI(居民消费价格指数)等数据。

“相比较信用，今天利率债收益率上的更多一些，我觉得ECB降息后，近期(国内机构对基本面)的悲观情绪有些缓和，股市也涨了。不过信用债这边还是有一些买盘的，比如五年(主体评级)AAA的收益率就下了。”华东一银行交易员称。

他进一步表示，虽然5月中下旬有财税缴款影响，但是预计未来资金面整体还是偏向宽松的，资金利率相对低位震荡，现券收益率上下波动的空间也不大。

中国股市沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。分析师称，虽然短线市场有所活跃，但2,200点上方压力仍大，大盘难改震荡走势。

银行间市场周五隔夜及七天期回购加权利率 明显上行。月初银行面临存款准备金例行调整，对资金面构成些许扰动，不少机构选择抬高价格出钱，不过整体资金状况并未显紧。

剩余期限约9.8136年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.4200%，上交易日末笔为3.4050%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9927 3.2250

上日 2.7975 2.9485

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9540/2.8940

国债参考率报价 2.8065/2.7495

金融债参考率报价 3.3650/3.2980(完)

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