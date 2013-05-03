香港金融：马来西亚兴业金融瞄准香港投行业务，目标三年内收入快速增长

路透香港5月3日 - 马来西亚第四大综合金融服务集团--兴业银行集团 周五称，集团于香港的子公司兴业金融将加强投行业务发展，目标于三年内收入保持快速增长。

兴业银行集团董事总经理Kellee Kam在记者会上称，集团的定位为东盟区内领先的跨国金融服务集团，但离岸业务只占集团整体收入比重4%，未来有需要加强马来西亚以外的业务发展。

“香港作为北亚地区主要金融中心，且有鉴于中国与东盟的业务往来不断增加，集团锐意扩大香港的投行业务。”他说。

亚洲投行去年经历裁员潮，兴业银行集团却提出收购侨丰集团 的投资银行部门，至今年4月两家公司的投资银行部门正式合并为“兴业投资银行”，兴业投资银行旗下香港业务亦易名为“兴业金融集团(香港)”。

现时兴业投资银行的股东资金超过20亿马币（约51亿港元），于七个东盟国家和中国设有接近100个办事处，员工逾3,600名。

兴业金融集团(香港)行政总裁胡伟亮称，该公司未来依然会专注于中小型市值企业板块，但会从零售层面分散至全面的投行业务，以增加其他费用收入，目标是三年内整体收入保持20-30%的增速。

“倚仗母公司雄厚财政实力以及庞大网络，兴业香港未来会从事更多跨境业务，包括亚洲区内的股票承销和财富管理。”他并指出，此前部分外资投行纷纷收缩甚至撤出香港市场，其中原因与香港的营运成本较高有关，但兴业香港专注的中小型市值企业板块，主要竞争对手只有5-6家，未如大市值企业板块竞争激烈，相信未来仍有一定发展空间。