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亚洲 | 2013年 5月 6日 星期一 14:24 BJT

《中国数据观测》4月新增贷款料季节性回落，M2增幅亦小幅下降

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日


    --调查结果 : 
         4月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   15.5      12.0-15.9     15.7     12.8          27
  新增人民币贷款(亿元)     8,000   7,000-10,000   10,600    6,818         26
   人民币贷款余额同比%     14.9      14.7-15.2     14.9      15.4         11
    
    --数据要点:
    
    经历了3月的季末冲贷后，中国商业银行4月的人民币新增贷款料将明显回落。尽管外汇
占款持续增长有利于货币供应增长，但受社会融资规模和新增信贷规模下滑，以及财政存款
上缴的影响，预计广义货币供应量(M2)增速亦较上月小幅下降.
    
    接受路透调查的27家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为15.5%；而新增人民币贷
款则在8,000亿元，明显低于上月的10,600亿元。
    
    “随着存款转好，5月新增贷款会有所回升。展望全年，综合经济增速小幅回升背景下实
体经济信贷需求平稳增长，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年
信贷投放适度增加，全年新增贷款在9-9.5万亿的判断。”交通银行报告称。
    
    3月的人民币新增贷款远超预期突破万亿元，在货币政策“总量维稳、预调微调”的指导
下，按照通常的“3:3:2:2”的季度贷款投放节奏推算，今年全年的新增信贷规模就将超9万
亿。
    
    同理，M2在一季末多增之后，4月作为紧邻的季初月份应会大幅少增；而考虑到今年新增
信贷及社会融资总量高于去年同期，流动性改善的趋势未变，翘尾因素明显上升。

    招商证券的报告认为，宏观政策取向稳增长，以及货币环境的保持稳定，预计今年M2的
增速将在14%-15%之内。
    
    中国央行公开市场春节后至今仅进行正回购操作。业内人士称，近日国内外数据均显示
经济增长动力不足，然短期内数量型货币政策推出的必要性和空间均不足，公开市场操作或
作为少数可用工具助回笼多余流动性。 
    
    内生增长动力不足导致中国经济复苏脚步蹒跚。中国国家信息中心预计，较宽松政策和
换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平
。货币政策应坚守“稳健”，总体保持“中性”，根据外汇占款变化、市场资金需求变动等
方面的情况，灵活运用公开市场操作工具，保持银行间市场流动性合理适度。 

    央行行长周小川此前在全国“两会”期间表示，要高度关注通货膨胀，高度重视以便能
够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条捷径。央行并打算通过货币政策
等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。他并称，全年13%的M2增速目标代表了稳健
的货币政策，稳健的含义就是中性，不再是宽松的货币政策。 

    欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 
    
    以下为本次路透调查结果:

    机构名称        M2           新增贷款     人民币贷款余额 
                 (同比%)      (10亿元人民币)     (同比%)    
    Forecast       15.6          700.0            ~
    澳新银行       15.5          800.0            ~
    交通银行       15.3          700.0           14.7
    巴克莱         15.8          850.0 
    美银-美林      15.8          820.0           14.9
    凯投宏观       15.2          800.0            ~
    长江证券       15.2          770.0            ~
    建设银行       15.2         1000.0           15.2
    中金公司       15.5          800.0            ~
    花旗           15.2          785.0            ~
    德意志银行     15.8          700.0            ~
    光大证券       15.5          800.0            ~
    海通证券       15.9          700.0           14.7
    华融证券       15.5          986.0           15.1
    华宝信托       15.5          850.0           14.9
    兴业银行       15.2          900.0           15.2
    招商证券       15.5          870.0            ~
    瑞穗证券       15.4          900.0            ~
    北京领先国际
       金融资讯    14.7           ~               ~
    上海证券       15.3          700.0           14.9
    申银万国       15.8          842.9           14.9
    渣打银行       12.0          800.0            ~
    浙商证券       15.4          750.0           14.8 
    OCBC           15.3          720.0            ~
    摩根士丹利     15.5          800.0            ~
    大和资本市场   15.5          850.0            ~
    高盛           15.7          750.0           14.8
    (完)      

 (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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