路透基点：中国苏州为中环快速路项目寻求229亿元人民币贷款--RLPC

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国苏州正在为苏州中环快速路项目寻求办理一笔229亿元人民币(37亿美元)15年期融资。
中国进出口银行江苏省分行为牵头行。
一名消息人士称，这笔贷款将在6月展开筹组。
据传贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。
贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。
资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。