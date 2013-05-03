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债券 | 2013年 5月 3日 星期五 16:36 BJT

路透基点：中国苏州为中环快速路项目寻求229亿元人民币贷款--RLPC

路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国苏州正在为苏州中环快速路项目寻求办理一笔229亿元人民币(37亿美元)15年期融资。

中国进出口银行江苏省分行为牵头行。

一名消息人士称，这笔贷款将在6月展开筹组。

据传贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。

资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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