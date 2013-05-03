中国债市：4月债券托管量增2,408亿元，基金增持量创五个月新高--中债登

* 4月中债登债券托管量新增2,408亿元，至24.70万亿元

* 基金当月增持规模创五个月来高点，为1,852亿元

* 商业银行当月增持330亿元，环比大降

路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月末债券托管量余额为24.70万亿元人民币，当月增加2,408亿元；沉寂数月的基金公司4月大幅增持债券1,852亿元，创下五个月来高点。

而债券投资主力--商业银行当月增持量为330亿元，较上月的3,428亿元大减，其中城市商业银行的4月债券托管量降幅明显，而信用社的托管规模亦较上月大幅减少%，两者合计超过千亿元。此外，保险机构和券商4月托管量均小幅增加，

具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融，当月增量前三位的券种分别为国债、政策性银行债和中期票据。

值得关注的是，伴随着违规代持监管风暴，4月现券成交量降至6.29万亿元，较上月的7.61万亿元减少近两成。

以下为4月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2013年4月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 161,785.04 329.87 4,143.26

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基金公司 26,425.98 1,851.75 2,782.16

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保险机构 22,698.44 104.02 601.20

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证券公司 1,733.22 53.78 143.42

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以下为4月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2013年4月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 82,197.53 1,485.99 1,461.61

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央行票据 12,389.72 -1,050.00 -1,050.00

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政策性金融债 82,331.33 869.60 3,749.00

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政府支持机构债 5,585.00 0.00 4,495.00

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政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00

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商业银行债 13,169.60 125.00 517.00

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非银行金融机构债 373.00 0.00 0.00

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企业债券 21,793.59 367.18 -1,218.64

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中期票据 26,424.10 608.80 1,502.10

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集合票据 133.23 1.70 -11.79

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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70

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外国债券 40.00 0.00 0.00

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合计 246,986.69 2,408.27 9,417.58

以下为4月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2013年4月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,863.00 17,989.97 58,640.44

美元债 -- -- --

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现券交割量

(银行间) 62,912.58 255,396.60 708,413.22

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回购交割量 150,263.65 543,194.34 1,475,955.50

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债券兑付量 3,610.72 8,662.36 33,599.06

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.