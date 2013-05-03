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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 17:01 BJT

台湾汇市：台币兑美元微幅收升，趋升格局未变惟短线走强不易

* 随韩元小幅升值，央行守稳29.5价位
    * 外资连续七日买超台股，惟买气逐渐减弱
    * 下周一主要交投暂看29.450-29.600

    路透台北5月3日 - 台币兑美元 周五微幅收升2.6分，在央行出手干预下，此前
连续两日微幅收贬。交易员指出，今日台币盘中随韩元等亚洲新兴货币走升，惟市场仍忌惮
央行随时出手，且今晚美国又将公布4月非农就业数据，令整日交易陷于狭幅区间。
    
    交易员表示，外资虽在台股已经连续七个交易日买超，不过单日买超幅度似有逐渐缩小
趋势。今日仍有外资流入，但流出者也有。下周除非大盘加权股价指数 带量突破8,1
70点的前波高点，否则台币欲再升破29.5，进一步挑战29.4压力的机会将有限。周一台币实
质交投区间暂看在29.450-29.600。
    
    “大家都知道老大(央行)在守29.50，今天就自律一点。”一本地银行交易主管说。
    
    另一大型公股银行交易员则表示，以技术面观察，台币兑美元自上月初从30元价位一路
升至29.5附近，短线已经累积了相当涨幅。后续除非人民币、韩元与股市同步因资金流入而
升值与上扬，否则台币仍以区间盘整机率较高。  
        
    路透调查受访分析师预测，美国4月非农就业岗位料增加14.5万个。之前3月增速骤降至
8.8万的九个月低点。
    
    台湾股市周五收盘近持平，加权股价指数 小涨6.52点，收在8,135.03点。台湾
证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超45.88亿台币，连续七个交易日买超
累计495.88亿，上交易日为买超79.57亿。 
    
    今日总计台北外汇及元大外汇成交量为9.12亿美元，上日为11.94亿。不计央行开盘及
尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.520-29.560，上日则在29.500-29.600间。
    
    今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日几近
持平，显示对台币后市看法偏向中性。指标美元/台币一个月期 报价盘末来到
29.520左右，较上日收市价29.540略为回升。
    
    韩元 周五上涨，触及逾七周来最高，因出口商的美元抛盘引发美元多头的出清。
韩元兑美元 收报1,097.1，周四国内市场收报1,101.6。   
    
    新兴汇市方面，菲律宾披索兑美元周五触及一个月高点，此前菲律宾债信评级获又一家
评级机构调升。同时，大多数其它其新兴亚币也上涨，因欧洲央行降息举措提振风险偏好。
  

    下周重要事件有周一台湾将公布4月CPI、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话，周二台湾公
布4月进出口数据、德国和法国财长及央行官员在柏林举行会议，周四英国央行宣布利率决
议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝
南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.610     29.636    29.500-29.650   29.650     6.69    8.78
                                                                          
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