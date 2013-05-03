台湾汇市：台币兑美元微幅收升，趋升格局未变惟短线走强不易

* 随韩元小幅升值，央行守稳29.5价位 * 外资连续七日买超台股，惟买气逐渐减弱 * 下周一主要交投暂看29.450-29.600 路透台北5月3日 - 台币兑美元 周五微幅收升2.6分，在央行出手干预下，此前 连续两日微幅收贬。交易员指出，今日台币盘中随韩元等亚洲新兴货币走升，惟市场仍忌惮 央行随时出手，且今晚美国又将公布4月非农就业数据，令整日交易陷于狭幅区间。 交易员表示，外资虽在台股已经连续七个交易日买超，不过单日买超幅度似有逐渐缩小 趋势。今日仍有外资流入，但流出者也有。下周除非大盘加权股价指数 带量突破8,1 70点的前波高点，否则台币欲再升破29.5，进一步挑战29.4压力的机会将有限。周一台币实 质交投区间暂看在29.450-29.600。 “大家都知道老大(央行)在守29.50，今天就自律一点。”一本地银行交易主管说。 另一大型公股银行交易员则表示，以技术面观察，台币兑美元自上月初从30元价位一路 升至29.5附近，短线已经累积了相当涨幅。后续除非人民币、韩元与股市同步因资金流入而 升值与上扬，否则台币仍以区间盘整机率较高。 路透调查受访分析师预测，美国4月非农就业岗位料增加14.5万个。之前3月增速骤降至 8.8万的九个月低点。 台湾股市周五收盘近持平，加权股价指数 小涨6.52点，收在8,135.03点。台湾 证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超45.88亿台币，连续七个交易日买超 累计495.88亿，上交易日为买超79.57亿。 今日总计台北外汇及元大外汇成交量为9.12亿美元，上日为11.94亿。不计央行开盘及 尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.520-29.560，上日则在29.500-29.600间。 今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日几近 持平，显示对台币后市看法偏向中性。指标美元/台币一个月期 报价盘末来到 29.520左右，较上日收市价29.540略为回升。 韩元 周五上涨，触及逾七周来最高，因出口商的美元抛盘引发美元多头的出清。 韩元兑美元 收报1,097.1，周四国内市场收报1,101.6。 新兴汇市方面，菲律宾披索兑美元周五触及一个月高点，此前菲律宾债信评级获又一家 评级机构调升。同时，大多数其它其新兴亚币也上涨，因欧洲央行降息举措提振风险偏好。 下周重要事件有周一台湾将公布4月CPI、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话，周二台湾公 布4月进出口数据、德国和法国财长及央行官员在柏林举行会议，周四英国央行宣布利率决 议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝 南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.610 29.636 29.500-29.650 29.650 6.69 8.78 元太外汇经纪公司 29.529 29.590 29.516-29.579 29.579 2.43 3.16 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.160/-0.125 (完)