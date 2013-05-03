更新版 1-中国货币市场：隔夜及七天回购利率上行，受例行调准扰动但短期流动性无虞

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月3日 - 中国银行间市场周五隔夜及七天期回购加权利率 明显上行。月初银行面临存款准备金例行调整，对资金面构成些许扰动，不少机构选择抬高价格出钱，不过整体资金状况并未显紧。

交易员并称，5月上旬暂看不到收紧资金面的因素，而且近期公开市场到期资金量较大，对资金面亦是有力补充，短期流动性尚无虞。

“其实资金还是挺松的，正常的市场波动吧，下周一(例行)缴准可能有点小影响，都不愿意在(回购利率)低位出钱。”上海一银行交易员表示。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

据路透统计显示，包括中国央行公开市场周四进行的300亿元人民币28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元，其中央票2,300亿元，正回购2,750亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,564.50亿元人民币，较上日的6,557.95亿元增长15.35%，其中隔夜品种成交5,471.39亿元,较周四的5,493.56亿元水平稳中略降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.9927 2.7975 19.52 5,471.39

七天 3.2250 2.9485 27.65 531.60

14天 3.0246 3.0127 1.19 149.21 上交所债券回购

一天 3.5050 2.1650 119.50 2,145.55

七天 2.9000 1.9850 91.50 268.98

14天 3.0700 2.8550 21.50 20.26

回购定盘利率

隔夜 3.0600 2.8100 25.00

七天 3.1800 2.9200 26.00

14天 2.9900 3.0122 -2.22 shibor

隔夜 3.0000 2.8000 20.00

七天 3.2370 2.9190 31.80