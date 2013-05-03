路透基点：鹰君为子公司分拆上市计划寻求68亿港元贷款--RLPC

路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港开发商鹰君正在寻求一笔约68亿港元银团贷款，这笔贷款与公司日前宣布分拆朗廷酒店计划有关。

据消息人士指出，花旗集团、德意志银行及汇丰负责安排这项贷款，正在邀请银行加入牵头银团行列。这三家银行亦牵头负责朗廷酒店的首次公开上市(IPO)，此IPO案金额将高达7亿美元。

消息人士称，这笔贷款的价码为综合收益约160个基点，期限为三年。

多家香港地产商计划将酒店资产透过企业信托形式分拆，贷款市场已预期将有一连串融资活动。除了鹰君之外，合和实业及新世界发展也已宣布分拆计划。

合和实业计划分拆旗下香港物业子公司合和香港物业。新世界发展宣布计划将三个酒店的权益独立上市，在香港进行IPO。新世界计划将君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店的权益，透过一个名为新世界酒店投资的信托挂牌上市。

朗廷酒店将是香港酒店业单一投资信托首例，根据鹰君向香港交易所公告资料，成立宗旨为持有及投资酒店，初期焦点为亚洲已完工酒店。初期持有的酒店投资为朗廷酒店、朗豪酒店、及逸东酒店。

过去三年这批酒店营收成长稳定，2010、2011、及2012年分别为12.7亿港元、14.9亿港元及17.2亿港元。

另外，鹰君的冠君产业信托计划为今年6月到期的29.54亿港元(3.81亿美元)贷款进行再融资。