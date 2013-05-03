中港股市：内地股市创逾一周最好表现，港股缩减涨幅略收高

周五涨势扶助沪综指反弹并明确突破200日移动均线切入点，在上日跌破该水准后重新站回。

恒生指数 收高0.1%，在测试3月13日以来高位后回吐涨幅，本周累计涨0.6%。恒生国企指数 上涨0.2%，全周累计为上涨0.1%。

“投资者憧憬约2,000亿元人民币的RQFII额度将会注入到市场，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

中国最大的上市券商--中信证券 A股收高3%，创下3月25日以来最高收盘，H股 则上涨2.8%。海通证券 A股收高4%，H股收高2%。

中国人民银行本周出台“人民币合格境外机构投资者(RQFII)”相关细则，明确了投资境内银行间债市、股指期等证券市场的程序及细节。这意味着年初宣布的2,000亿元额度项目，可望在近期启动，为内地证券市场注入新动力。

沪综指反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。分析师称，虽然短线市场有所活跃，但2,200点上方压力仍大，大盘难改震荡走势。

上海A股今日成交额为780亿元人民币，昨日为596亿元。

“短线从技术面来看，大盘仍在下降通道，没有摆脱技术压制，但预计市场短线再创新低的概率则不大，2,100点以下为低风险区域.”大同证券高级投资顾问刘云峰表示。

隔夜欧洲股市上涨，此前欧洲央行降息，且投资人表示欧洲央行准备好进一步采取行动提振经济成长在短期内会支撑股市。 美国股市亦收升近1%。

今日券商等金融板块领涨，其中方正证券 收扬3.23%。上证180金融指数 收涨2.15%。

沪深300指数 收高1.77%，报2,492.912点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,484.0点，涨2%，成交809,563手。(完)