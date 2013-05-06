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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:15 BJT

中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海5月6日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续同时上报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。

上周中国央行公开市场正回购操作量与到期量持平。业内人士称，近日国内外数据均显示经济增长动力不足，然短期内数量型货币政策推出的必要性和空间均不足，公开市场操作或作为少数可用工具助回笼多余流动性。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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