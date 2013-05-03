路透基点：台湾中美矽晶再融资案获六家银行参与，达到超额认贷--RLPC

路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士指出，台湾中美矽晶制品股份有限公司的40亿台币(1.35亿美元)五年期再融资案，已获得六家银行认贷42亿台币。

第一银行、兆丰银行及大众银行加入此案，三家牵头行兼簿记行为玉山银行(文件准备行)、台北富邦银行(担保品控管行)及合作金库银行(额度代理行)。

预定5月6日签约。

先前已报导，是项贷款有土地及厂房提供担保，分为两部分：A部分为25亿台币的定期贷款，B部分为15亿台币的循环信用贷款。

贷款利率在二级市场商业票据利率基础上加码，并与借款方的税前净利润率挂钩：

税前净利润率低于零，贷款利率为加码90基点；

税前净利润率为0-2.9%，贷款利率为加码80基点；

税前净利润率为3-5%，贷款利率为加码70基点；

税前净利润率5%以上，贷款利率为加码68基点。

最低税前利率为1.6%。

银行受邀以下列两个档次参贷：承诺贷款6亿台币或以上者，获得牵头行头衔和12基点的先付费用；承诺贷款4亿至5.99亿台币者，获得共同主办行头衔，以及8基点的先付费用。

本次贷款资金将做为该公司去年3月签署的一笔相当于90亿台币的五年期贷款的再融资。去年那笔贷款是中美矽晶为满足收购日商Covalent Materials Corp旗下晶圆厂的资金需求。该笔贷款案包括A部分62亿台币的定期贷款，以及B部分77.5亿日圆循环信用贷款。A部分的贷款利率为二级市场商业票据利率加码75-200基点，B部分为三个月期台北银行间拆放利率加码150-225个基点，加码幅度视借款方的债务与EBITDA的比率而定。2012年3月时A部分贷款的初始利率为加码200个基点，B部分为加码225个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)