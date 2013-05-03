路透基点：中国北汽与银行洽谈4-5亿美元贷款--RLPC

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京汽车工业控股正在与数家银行洽谈一笔4-5亿美元三年期境外定期贷款。
据消息人士指出，这笔贷款是用于营运资本。
消息人士指出，北汽也向既有贷款银行及一些中资银行探询。
北汽最近一次进入海外贷款市场是在2012年7月，办理一笔2.35亿美元三年期子弹式贷款。这笔贷款由九家牵头行兼簿记行主办：中国银行(香港)、渣打银行、永隆银行、韩国产业银行、Natixis、交通银行、中国信托商业银行、摩根大通及台北富邦银行。
大新银行、华南银行香港分行、兆丰银行加入为主办行，永丰银行香港分行、彰化银行OBU为高级经理行。
去年这笔贷款获得超过20%的超额认贷。消息人士预期新贷款将有类似结果。
这笔2.35亿美元贷款的主办行综合收益303个基点，其中费用55个基点，高级经理行综合收益300个基点，费用45个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。