路透基点：中国北汽与银行洽谈4-5亿美元贷款--RLPC

路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京汽车工业控股正在与数家银行洽谈一笔4-5亿美元三年期境外定期贷款。

据消息人士指出，这笔贷款是用于营运资本。

消息人士指出，北汽也向既有贷款银行及一些中资银行探询。

北汽最近一次进入海外贷款市场是在2012年7月，办理一笔2.35亿美元三年期子弹式贷款。这笔贷款由九家牵头行兼簿记行主办：中国银行(香港)、渣打银行、永隆银行、韩国产业银行、Natixis、交通银行、中国信托商业银行、摩根大通及台北富邦银行。

大新银行、华南银行香港分行、兆丰银行加入为主办行，永丰银行香港分行、彰化银行OBU为高级经理行。

去年这笔贷款获得超过20%的超额认贷。消息人士预期新贷款将有类似结果。

这笔2.35亿美元贷款的主办行综合收益303个基点，其中费用55个基点，高级经理行综合收益300个基点，费用45个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)