路透基点：联邦制药8,000万美元三年期定期贷款案发布--RLPC

路透香港5月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台北富邦银行今日为联邦制药国际控股有限公司发起8,000万美元三年期定期贷款案。

一家或两家银行或以高级别加入台北富邦银行的行列。

承贷800万美元或以上的银行，将可透过170个基点的费用获得435个基点的综合收益，外加安排行头衔；承贷500--790万美元的银行，将透过120个基点费用获得410个基点的综合收益，以及副牵头行头衔。

利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。贷款按五次半年等额分期偿还，平均年期为两年。

贷款的20%部分料以人民币定价，届时利率将以中国银行(香港)的离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)为基础。

新资金将用于运营资本。

借款方曾在1月初于台北进行路演。

联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债。所筹资金用于再融资和运营资本。汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行。该笔债券以人民币计价，但以美元结算。债券发行前，联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款。

根据3月27日提交证交所的资料，借款方公布2012年全年净利增长55.3%至1.62亿港元，营收成长9.6%至70亿港元。