重温稿-台湾货币市场：提存期底央行未扩大冲销令短率低迷，下周资金料持续宽松

* 期底央行未扩大冲销

* 短率依旧低迷

* 364天期存单得标利率低于预期

* 下周资金情势续偏滥

记者 詹静宜

路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周五持续低迷。资金调度人士认为，今天为本提存期最后一天，央行在期底并未扩大冲销，银行间满手滥头寸无处去化，致使本期累积超额准备向九千亿台币靠拢，料月初资金情势将延续偏滥的态势，展望下周短率仍将续处低档。

台湾央行今天公布，5月1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.657%，低于市场预期的0.69%左右，较上月的0.691%跌3.4基点。 这显示银行间满手滥头寸，令得标利率创2010年9月10日以来新低。

银行资金调度人士指出，银行间资金找不到适当的去化管道，期底帐上超额准备越积越多，央行也未扩大冲销力道，藉以消化银行间帐上积数；以目前价量来看，货币市场资金明显供过于求，令短率不仅在期底徘徊低位，下周迈入下一个提存期也将续稳在区间低位不变。

“旬初大家会先采负数操作，丢来丢去也不知道丢给谁!”一位本地拆入银行资金调度人士说。

市场人士指出，5月有税款缴库的紧缩因子，预计下半旬企业准备支付营所税资金，缴税的资金紧缩效应才会陆续浮现，而月初资金情势则不会受到影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.37-0.43%，同于上日。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，大型票券商表示，周五发票量略有增加，但仍不足以去化银行间资金需求；短票持续供不应求，令近期短票利率易跌难涨，不过短线买卖双方都有默契暂守稳0.70%的整数关卡。

展望下周，票券商指出，下周短票到单量持平偏多，月初资金情势仍明显宽松，料下周短票利率可望持稳既有区间。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，大致与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

台湾央行周五公布，今日共发行2,379.2亿台币存单，若相较存单到期金额2,374.1亿，存单发行余额增5.1亿。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)4,605.60亿台币，分别为周一3,794.50亿、周二4,208.70亿、周三1,639.00亿、周四4,164.25亿及周五799.15亿。周一并有一期364天期存单发行，金额1,000亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为544亿台币；累计超额准备为9,346亿台币，加计前期1%的超额准备为9,861亿台币。

**RP利率仍在低位游走**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周五仍在低位游走。今日虽是提存期底，但银行间仍有消化不掉的烂头寸，无碍附买回市场的宽松，附买回利率仍在低位附近。

资金调度人员更说，市场资金主要供应者--投信业因逢月初，申购资金回笼之下，令资金满溢，频频打电话来抢券，这令利率仍偏高的公司债附买回利率仍有走低的压力。

他们也表示，虽然周五有紧缩因子--台电37亿台币公司债交割，但由于市场资金实在相当宽裕，丝毫不感觉有紧缩的效果。

〞很多是寿险、银行标走的，银行根本不缺钱、也不会出来做RP。〞一位大型证券商资金调度人员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。也同上日。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，均与上日同。

展望下周，资金调度人员表示，短期内资金浮滥的现状不易改变，且公司债附与公债的附买回利率仍有一段差距，预料将使得公司债的附买回利率尚有向下探底的压力。

但也有大型票券商交易主管说，尽管如此，相较起先前公司债RP利率那波明显的跌势，本波虽仍有下探压力，但估计幅度也会相对有限。