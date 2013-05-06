中国数据：汇丰4月服务业PMI降至20个月低位，经济持续复苏道路崎岖

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京5月6日 - 继中国制造业先行指标意外回落，服务业增长亦显现疲态。汇丰中国4月服务业PMI降至20个月低位，与稍早公布的官方非制造业PMI一道，印证中国经济虽温和复苏，但道路仍然崎岖。
汇丰/Markit周一联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的54.3大幅回落至51.1，为2011年8月来最低位；就业指数降至荣枯线50下方，为2009年1月来首度收缩。
“制造业增速放缓、房地产调控以及禽流感扩大可能影响了4月服务业活动，并导致其有所降温。而且这也已开始波及就业增长。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。
他认为，这些都可能加大中国二季度经济增长的风险，经济持续复苏的道路依然崎岖。
Markit提供的新闻稿称，4月中国服务业新业务增长疲弱，创下20个月低位，月内新订单整体仅有小幅增长，这也是服务业经营活动增速放慢的重要因素。价格方面，平均投入成本继续上扬，服务业企业连续三个月提高收费价格。
值得注意的是，虽然服务业界对未来一年的经营前景保持乐观，但经营预期指数降至调查以来的纪录低点。
中国国家统计局上周公布，中国4月官方非制造业商务活动指数降至54.5，上月为55.6，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。
此前出炉的中国4月官方PMI意外逊于预期，降至50.6，新订单、库存等多项指数均下滑，出口订单降至荣枯线下方。汇丰发布的4月中国制造业PMI终值亦和官方数据走势相似，反映出中国经济复苏的脆弱和反复。
4月贸易、通胀以及投资数据将于近期出炉，届时将为判断中国经济走势提供更多线索。
中国一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币