CNH市场动态：离岸与在岸即期价差趋近，盘中6.15点位暂获支撑

路透香港5月3日 - 香港离岸人民币即期 周五受中国央行中间价 影响开盘微跌后小幅回升。市场人士指出，人民币中间价今日转跌结束连续三天创历史新高走势，离岸和在岸即期价差趋近，表明美元兑人民币在6.15点位暂时获得支撑。

这也是人民币离岸价格与在岸即期两者价差自今年3月1日以来最为接近，盘中一度出现趋零，全天保持在正20个基点左右，这亦表明境内外套利机会在减少。

“6.15现在暂时是有些支撑的，但若央行引导中间价继续往上开，不排除走到6.10甚至以上的可能性。不过6.10应该是近期的一个极限位置。”一位外资行交易员称。

他并表示，“虽然人民币即期最近升得凶，但是境内的结汇压力似乎不如年初，外汇占款的量也应该有所减少。对于资本方面，CNH比CNY要敏感，所以CNH不像年初那样跟CNY有很大的价差。”

本地时间下午5:20时，离岸人民币 即期报6.1550，周四收在6.1600，盘中区间在6.1545-6.1620；在岸人民币汇价 则收报6.1556。在岸汇价仅差离岸数个点子。

欧洲央行周四将指标利率调降25个基点至纪录低位0.50%，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行为隔夜存款利率降至负值做好了技术上的准备，并指出经济面临下行风险。此举可能导致资金从欧元区外流至其他较高收益资产。

和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。

中国社会科学院研究员刘煜辉日前撰文称，现在人民币的强势是“虚弱”的。刚刚过去的四个月中，人民币汇价和中国的外汇占款呈现强势，某种程度上是央行管理中间价下的套息盘交易所导致的。但3月份中国已经录得贸易逆差，如果贸易逆差持续出现，套息盘引发的外汇占款可能会明显收缩。中国的国际收支将重回去年羸弱的状态。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:34时，美元/人民币一年期品种 报6.2224/6.2261，上日报6.2230。(完)

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