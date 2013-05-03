更新版 1-中国汇市：人民币连四日收创纪录新高，结汇盘强势格局继续发酵

* 人民币连四日收创纪录新高，扭转早盘微跌态势

* 中间价结束此前连三天创新高走势

* 结汇力量偏强，升值预期不减 (新增评论和收盘报价)

路透北京5月3日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微升，为连续第四个交易日创收盘纪录新高。中间价今日转跌结束此前连续三天创历史新高走势，令盘中汇价未触及新高，但场内结汇盘仍很汹涌，人民币升值预期仍较强，终于在午盘逆转早盘微弱走势而收升。

交易员指出，中间价仍在继续向市场方向靠拢，未来升值仍有空间，结汇主导的人民币升值格局未变，市场亦在等待政策指引进一步方向。

“比较明显，还是结汇的比较多，...日间往上往下突破的动力都不是很足。”上海一股份制行交易员称。

另一股份制银行交易员称，月初结汇一般都比较多，但目前状况下，结汇盘较重的局面究竟会延续到什么时候很难说，短期升值压力仍大，“除非中间价明显往贬值方向走”。

交易员并指出，今年以来日间有效波动的幅度普遍比较小，目前为止亦未恢复到去年年中的水平，下一步看政策，也看资金流入中国的状况。

“至少从(企业)实需来说仍是升值压力较强，中长期的趋势则不好说。”上述交易员称。

和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1556 6.1560 0.01%

中间价 6.2152 6.2082 -0.11%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 51 6.1551 6.1602

2013年来即期升贬值幅度 1.21%

1年期美元/人民币掉期升水 895

离岸人民币市场,北京时间18:13 今日 上日

1年期NDF 6.2235/55 6.2230

CNH即期 6.1534/57 6.1580

美元兑日圆周五持稳，市场焦点放在美国今日稍晚公布的就业数据是否会增添经济前景疑虑，并支持美国联邦储备理事会(FED，美联储)将会维持债券买进计画的押注。欧元兑美元周五则升至盘中高点，因欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，市场可能过度解读负存款利率的可能性。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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