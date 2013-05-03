马来西亚期市：棕榈油跌至五个月低位，大选前投资者退场

路透吉隆坡5月3日 - 周五马来西亚棕榈油期货跌至近五个月低位，本周下跌2.7%。在马来西亚进入大选之际，许多投资者退场。

马来西亚将在周日举行大选，这将是对掌权56年之久的执政联盟的最严峻考验。

在该国2008年上次大选后的第一个交易日，马来西亚股市 暴跌超过10%。

“有许多不确定性，因当前市场还没传来重大消息。当前一些人正试图离场，等待下周一的大选结果，”一外资商品经纪公司驻吉隆坡的交易员称。

“人们担忧股市会下跌，马币(林吉特)走软利好棕榈油，而股市下跌则利空。所以我们不确定棕榈油会怎么走--这取决于大选的结果。”

指标棕榈油7月合约 跌0.3%，收报每吨2,254马币(743美元)。盘中该期约一度跌至2,243马币，为去年12月14日以来最低。

总成交量为28,510口。

Affin投资银行周五将2013年毛棕榈油平均售价预估下调至2,600马币，此前预估为2,800马币，指称“全球经济增长不平衡，棕榈油库存高企，中国出现H7N9病毒以及生物柴油政策实施可能延期”导致前景黯淡。(完)

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