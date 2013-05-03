国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，因台湾和韩国出现更多供给

路透新加坡5月3日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五下滑，业内消息人士称因台湾和韩国有更多现货供给涌现，增强了市场的供给充足态势。

路透数据显示，6月柴油裂解价差下跌0.45美元，至每桶较迪拜原油升水14.58美元。航煤裂解价差则下跌0.36美元，至每桶14.63美元。

上述消息人士补充称，台湾中油公司出售了航煤和柴油6月船货，同时韩国出口亦增多，因国内贸易形势改变。

据韩国Korea National Oil Corp数据，韩国柴油出口今年前三个月增加10.5%，或约440万桶，至4,584万桶。这接近去年7-9月当季创纪录的4,696万桶。

中国和日本出口亦有增加，而欧洲、印尼和越南等主要消费国需求低迷，从而导致今年第一季度柴油裂解价差跌至逾两年来最低，且第二季仍延续这种跌势。

“现在市场充满了船货，”新加坡一交易员说。

交易商表示，菲律宾和斯里兰卡现货需求浮现，但需求规模不足以抵消市场上的过剩船货。

他们并补充称，BP和维多公司5月亦放慢购买步伐，这也导致了裂解价差的下滑。(完)

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